Месси готов покинуть ПСЖ в конце сезона

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может покинуть клуб летом 2022 года.

Как сообщает источник, аргентинец несчастлив в Париже, а его статистика пока далека от той, что он демонстрировал в «Барселоне». Месси думает об уходе. Отметим, что в его контракте есть пункт, согласно которому он может расторгнуть соглашение с клубом 30 июня 2022 года.

Отмечается, что парижский клуб не препятствовал бы уходу легендарного игрока, поскольку пока он не оправдывает ожиданий руководства ПСЖ.

Напомним, Месси 20 ноября забил дебютный гол за ПСЖ в чемпионате Франции.