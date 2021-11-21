Месси готов покинуть ПСЖ в конце сезона

Аргентинец не совсем удачно выступает в Париже

  • 21.11.2021 14:57
  • 853 просмотра
  • 3 комментария
Месси готов покинуть ПСЖ в конце сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может покинуть клуб летом 2022 года.

Как сообщает источник, аргентинец несчастлив в Париже, а его статистика пока далека от той, что он демонстрировал в «Барселоне». Месси думает об уходе. Отметим, что в его контракте есть пункт, согласно которому он может расторгнуть соглашение с клубом 30 июня 2022 года.

Отмечается, что парижский клуб не препятствовал бы уходу легендарного игрока, поскольку пока он не оправдывает ожиданий руководства ПСЖ.

Напомним, Месси 20 ноября забил дебютный гол за ПСЖ в чемпионате Франции.

Источник — Todofichajes.com

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Торяник
    online
    Владимир Торяник, 21.11.2021 15:08
    +2
    Очень узкоспециализированный игрок. Кроме Барсы ему везде будет тяжело, особенно учитывая возраст, статус, запросы и уровень мотивации. Вся авантюра с переходом была изначально обречена на провал.
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    Face Control
    online
    Face Control, 21.11.2021 15:07
    -1
    Барса всегда примет если что.
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    Andrew Schebet
    Andrew Schebet, 21.11.2021 15:02
    -1
    PSG не его клуб. Возвращение в Барселону и играть там до выхода на пенсию - это лучший из всех возможных вариантов!
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