14-й тур
ПСЖ
3 : 1
Нант
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Прорвало. Месси помог ПСЖ победить Нант, забив дебютный гол в Лиге 1

Звездный аргентинец долгое время не мог отличиться результативными действиями в чемпионате

  • 20.11.2021 20:47
  • 1549 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Прорвало. Месси помог ПСЖ победить Нант, забив дебютный гол в Лиге 1
© ФК ПСЖ

В центральном матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ на своем поле выиграл у «Нанта» со счетом 3:1.

В концовке поединка финальную точку поставил звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, для которого этот гол стал дебютным в Лиге 1.

Напомним, Месси, который перешел в ПСЖ в августе на правах свободного агента, уже успел забить за парижан три мяча в Лиге чемпионов, однако в чемпионате долгое время не мог отличиться результативными действиями.

Чемпионат Франции. 14-й тур

ПСЖ – «Нант» – 3:1
Голы: Мбаппе, 2. Аппиа, 82 (автогол). Месси, 87. – Коло, 76.

Удаления: Навас, 65.

После этой встречи команда Маурисио Почеттино набрала 37 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 13 баллов.

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
81' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Деннис Аппиа (Нант).
76' ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Нант).
65' Игрок команды ПСЖ получает красную карточку.
2' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Barsa_che
    Barsa_che, 20.11.2021 21:17
    +4
    Кроме того, что Месси забил сам, благодаря ему, был забит еще один мяч. А вообще, Месси был лучшим среди игроков двух команд, не взирая на то, что ПСЖ 30 минут играл в меньшенстве.
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