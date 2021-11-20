ВИДЕО. Прорвало. Месси помог ПСЖ победить Нант, забив дебютный гол в Лиге 1

В центральном матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ на своем поле выиграл у «Нанта» со счетом 3:1.
В концовке поединка финальную точку поставил звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, для которого этот гол стал дебютным в Лиге 1.
Напомним, Месси, который перешел в ПСЖ в августе на правах свободного агента, уже успел забить за парижан три мяча в Лиге чемпионов, однако в чемпионате долгое время не мог отличиться результативными действиями.
Чемпионат Франции. 14-й тур
ПСЖ – «Нант» – 3:1
Голы: Мбаппе, 2. Аппиа, 82 (автогол). Месси, 87. – Коло, 76.
Удаления: Навас, 65.
После этой встречи команда Маурисио Почеттино набрала 37 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 13 баллов.
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
|81'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Деннис Аппиа (Нант).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Нант).
|65'
|Игрок команды ПСЖ получает красную карточку.
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
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