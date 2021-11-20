ВИДЕО. Прорвало. Месси помог ПСЖ победить Нант, забив дебютный гол в Лиге 1

В центральном матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ на своем поле выиграл у «Нанта» со счетом 3:1.

В концовке поединка финальную точку поставил звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, для которого этот гол стал дебютным в Лиге 1.

Напомним, Месси, который перешел в ПСЖ в августе на правах свободного агента, уже успел забить за парижан три мяча в Лиге чемпионов, однако в чемпионате долгое время не мог отличиться результативными действиями.

Чемпионат Франции. 14-й тур

ПСЖ – «Нант» – 3:1

Голы: Мбаппе, 2. Аппиа, 82 (автогол). Месси, 87. – Коло, 76.

Удаления: Навас, 65.

После этой встречи команда Маурисио Почеттино набрала 37 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 13 баллов.