Дом Фати ограбили во время матча Барселоны и Эспаньола

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати подвергся ограблению в своем доме. Инцидент случился 20 ноября во время дерби «Барселона» — «Эспаньол» (1:0).
Отмечается, что воры проникли на второй этаж дома, откуда забрали деньги, драгоценности и часы. В этот момент семья Фати наблюдала за матчем по телевизору в гостиной, она расположена на первом этаже.
Прибывший патруль никого не обнаружил, в комнатах на втором этаже был беспорядок, сигнализация и видеокамеры были выключены.
Ансу уже написал заявление в полицию касательно ограбления.
Источник — La Vanguardia
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