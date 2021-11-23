Дом Фати ограбили во время матча Барселоны и Эспаньола

Семья футболиста находилась дома

  • 23.11.2021 04:24
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Дом Фати ограбили во время матча Барселоны и Эспаньола
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати подвергся ограблению в своем доме. Инцидент случился 20 ноября во время дерби «Барселона» — «Эспаньол» (1:0).

Отмечается, что воры проникли на второй этаж дома, откуда забрали деньги, драгоценности и часы. В этот момент семья Фати наблюдала за матчем по телевизору в гостиной, она расположена на первом этаже.

Прибывший патруль никого не обнаружил, в комнатах на втором этаже был беспорядок, сигнализация и видеокамеры были выключены.

Ансу уже написал заявление в полицию касательно ограбления.

Источник — La Vanguardia

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