За поддельные данные о вакцинации ATP будет дисквалифицировать игроков

ATP примет новые меры в борьбе с пандемией коронавируса. В туре хотят, чтобы игроки получили прививки от COVID-19.

Как сообщает французская пресса, ATP разослала теннисистам письма, в которых сообщила, что будет строго наказывать тех, кто предоставит фальшивые данные о вакцинации.

Отмечается, что за поддельные сертификаты игроков будут штрафовать на сумму до $100 000 и дисквалифицировать до трех лет.

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