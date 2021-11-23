За поддельные данные о вакцинации ATP будет дисквалифицировать игроков

ATP примет новые меры в борьбе с пандемией коронавируса. В туре хотят, чтобы игроки получили прививки от COVID-19.
Как сообщает французская пресса, ATP разослала теннисистам письма, в которых сообщила, что будет строго наказывать тех, кто предоставит фальшивые данные о вакцинации.
Отмечается, что за поддельные сертификаты игроков будут штрафовать на сумму до $100 000 и дисквалифицировать до трех лет.
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Источник — L'Equipe
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