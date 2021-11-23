Первая лига. Лидеры уверенно выиграли, Ужгород покинул последнее место

Состоялись матчи 19 тура Первой лиги, в которых арбитры показали 5 красных карточек, а также назначили семь пенальти, пять из которых были реализованы. Интересно, что семь пенальти были назначены в двух играх.

«Нива» на выезде выиграла у «Горняка-Спорт», тем самым прервав девятиматчевую беспроигрышную серию команды из Горишних Плавней. Кстати, эта виктория позволила тернопольской команде сравнять по очкам с «Горняком-Спорт». У обеих команд по 26 очков, и они делят 6-7 места в турнирной таблице. К слову, «Нива» выиграла две выездных встречи кряду, сохраняя ворота неприкосновенности.

«Подолье» оказался сильнее «Краматорска». Коллектив из Хмельницкого выиграл встречу со счетом 2:1. Отметим, что с 65-й минуты краматорчане играли в меньшинстве, так как красную карточку схлопотал Козлов. Эта победа позволила «Подолью» обогнать «Краматорск». Команда Виталия Костышина с 23 очками идет десятой, краматорчане с 22 баллами находятся на 22 позиции.

Снова удивил и порадовал «Ужгород». Закарпатцы в родных стенах смогли со счетом 1:0 обыграть крепкую «Волынь». Победным голом отличился Хомченко на 55-й минуте. Кстати, «Ужгород» победил во второй кряду встрече с сильным соперником. В прошлом туре подопечные Богдана Блавацкого переиграли на выезде «Оболонь» также со счетом 1:0. Такие успехи позволили закарпатцам с 15 очками в активе подняться с последнего места на 15-е.

Уверенную викторию добыл «Металлист». В присутствии почти 27 тысяч фанатов харьковчане победили со счетом 3:0 на своем поле в поединке с «Олимпиком». В этой встрече мячи забивали Пейшото, Банада и Подлепенец. Теперь у команды Александра Кучера 50 очков и она по-прежнему уверенно лидирует в Первой лиге. Что касается Пейшото, то он с 13 голами возглавляет бомбардирскую гонку.

В одном из самых интересных матчей 19 тура «Оболони» удалось реабилитироваться за поражение в прошлом туре от «Ужгорода». «Пивовары» обыграли на выезде «Прикарпатье» со счетом 2:0. Интересно, что по ходу встречи судья удалил по одному футболисту из каждой команды. Эта победа позволила «Оболони» с 33 очками закрепиться на третьем месте. «Прикарпатье» с 28 баллами идет пятым.

«Кривбасс» после нулевой ничьи с «Горняком-Спорт» расщедрился на голы в выездном поединке против «Кремня». Криворожская команда пять раз забила в ворота коллектива из Кременчуга. За «Кривбасс» точно пробивали Щедрый, Дебелко, реализовавший пенальти, и Хобленко, который оформил дубль. Также еще один мяч влетел в ворота после автогола Головко. Также добавим, что на 56-й минуте Гонсалвез не реализовал пенальти. Кстати, Хобленко с 11 голами уверенно идет вторым в гонке лучших снайперов, отставая от Пейшото только на 2 гола. Также криворожане Щедрый и Дебелко с 6 голами в активе находятся в списке лучших голеадоров. Добавим, что «Кривбасс» с 41 очком уверенно занимает второе место. «Кремень» после этого поражения опустился на 15 место.

В заключительный день 19 тура «Агробизнес» и «Полесье» расписали мировую 0:0.

А один из самых интересных поединков тура остался на десерт. «Альянс» и «ВПК-Агро» сыграли в голевую ничью 3:3. Арбитр встречи Задиран назначил в этом поединке пять пенальти, четыре из которых были реализованы. За команду из Липовой Долина три раза с одиннадцатиметрового забил Загинайлов. В составе «агрономов» дублем с игры отличился Шевченко. Еще один мяч с пенальти забил Кулиш, который мог оформить дубль, но еще одну точку он не реализовал. После этой ничьи «Альянс» с 30 очками продолжает находиться на 4-м месте, которое позволяет побороться за выход в УПЛ.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига Украины. 19-й тур

19 ноября

«Горняк-Спорт» - «Нива» - 0:2

Голы: Вовченко, 12, Бычек, 65.

20 ноября

«Подолье» - «Краматорск» - 2:1

Голы: Веремиенко, 21, Мораренко, 34 – Гуничев, 86.

Удаление: Козлов, 65 («Краматорск»).

«Ужгород» - «Волынь» - 1:0

Гол: Хомченко, 55.

«Металлист» - «Олимпик» - 3:0

Голы: Пейшото, 36, Банада, 83, Подлепенец, 86.

Удаление: Прядун, 90+1 («Олимпик»).

21 ноября

«Прикарпатье» - «Оболонь» - 0:2

Голы: Суханов, 53, Батальский, 61.

Удаления: Писко, 13 – Бородай, 74.

«Кремень» - «Кривбасс» - 0:5

Голы: Щедрый, 17, Дебелко, 32 (с пенальти), Головко, 37 (автогол), Хобленко, 74, 77

Нереализованный пенальти: Гонсалвез, 56 («Кривбасс»).

22 ноября 2021

«Агробизнес» - «Полесье» - 0:0

«Альянс» - «ВПК-Агро» - 3:3

Голы: Загинайлов, 17, 58, 69 (все – с пенальти) – Шевченко, 31, 47, Кулиш, 52 (с пенальти)

Нереализованный пенальти: Кулиш, 71 («Альянс»).

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