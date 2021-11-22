Валерий КРИВЕНЦОВ: «Чтобы побеждать, нужно забивать»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями о поражении от «Вереса» (0:2) в выездном поединке 15-го тура УПЛ.

- Что сегодня команде не удалось, чтобы получить результат в матче?

- Во-первых, чтобы побеждать, нужно забивать. Считаю, что в первом тайме мы обыграли соперника. Удары в створ ворот, стопроцентный момент у Крыськива. Не забили, а затем пропустили очень необязательный гол. Потом уже в атаке мало что получалось.

- Возможно, этот пропущенный гол психологически надломил команду?

- Пожалуй, он тоже, но все же на таком поле было тяжело играть в комбинационный футбол. Оно, хоть и было ровным с виду, однако кочки присутствовали. И мы не всегда правильно действовали в тех комбинациях, которые наигрываем. Было не то взаимодействие, как мы хотели.

- Довольны ли вы тем, как вошли в игру вышедшие на замены футболисты? Удалось ли им повлиять на игру?

- Любой тренер, когда производит замены, он, конечно, желает улучшить игру. Активность была. Максим Задерака очень старался, был активным. Но игру проиграли, поэтому идем дальше.

- Насколько не хватило Ременюка, Батюшина?

- Вы же понимаете, если открыть статистику фланговых нападающих у любой команды, то они либо забивают, либо отдают голевые передачи. У нас две эти ключевые позиции, которые забивают и отдают, они не участвовали в игре. Поэтому, конечно, нам было тяжело. Мы не от хорошей жизни поставили Крыськива на неудобную для него позицию. Но, опять же, все это в комплексе.