Верона вырвала победу над Эмполи на последних минутах

В поединке 13-го тура чемпионата Италии «Верона» дома обыграла «Эмполи» со счетом 2:1. Решающий гол забил Тамез на 91-й минуте встречи.
«Верона» — «Эмполи» — 2:1
Голы: Барак, 49, Тамез, 90+1 — Романьоли, 67
«Верона»: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер, Давидович, Казале (Лазович, 46; Маньяни, 90), Велозу, Тамез (Шутало, 90), Барак, Капрари, Симеоне (Онгла, 90).
«Эмполи»: Викарио, Фьямоцци, Романьоли, Луперто, Маркицца, Штулац (Бандинелли, 75), Хендерсон (Риччи, 57), Хаас (Аслани, 75), Манкузо (Байрами, 57), Ди Франческо (Исмайли, 84), Пинамонти.
Предупреждения: Симеоне (30), Луперто (43), Ди Франческо (69), Бандинелли (81).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Адриен Тамез (Эллас Верона).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Симоне Романьоли (Эмполи).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонин Барак (Эллас Верона).
Источник — Sport.ua
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