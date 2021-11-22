13-й тур
Эллас Верона
2 : 1
Эмполи
22.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Верона вырвала победу над Эмполи на последних минутах

Победу хозяевам принес гол Тамеза

  • 22.11.2021 22:41
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Верона вырвала победу над Эмполи на последних минутах
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 13-го тура чемпионата Италии «Верона» дома обыграла «Эмполи» со счетом 2:1. Решающий гол забил Тамез на 91-й минуте встречи.

«Верона» — «Эмполи» — 2:1
Голы: Барак, 49, Тамез, 90+1 — Романьоли, 67

«Верона»: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер, Давидович, Казале (Лазович, 46; Маньяни, 90), Велозу, Тамез (Шутало, 90), Барак, Капрари, Симеоне (Онгла, 90).
«Эмполи»: Викарио, Фьямоцци, Романьоли, Луперто, Маркицца, Штулац (Бандинелли, 75), Хендерсон (Риччи, 57), Хаас (Аслани, 75), Манкузо (Байрами, 57), Ди Франческо (Исмайли, 84), Пинамонти.
Предупреждения: Симеоне (30), Луперто (43), Ди Франческо (69), Бандинелли (81).

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Адриен Тамез (Эллас Верона).
67' ГОЛ ! Мяч забил Симоне Романьоли (Эмполи).
49' ГОЛ ! Мяч забил Антонин Барак (Эллас Верона).

Источник — Sport.ua

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