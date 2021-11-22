ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт продлил контракт со сборной Англии

Соглашение рассчитано до конца 2024 года

  • 22.11.2021 22:02
  • 179 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт продлил контракт со сборной Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Английская футбольная ассоциация официально сообщила о продлении контракта с главным тренером сборной Гаретом Саутгейтом. Новое соглашение рассчитано до конца 2024 года.

Финансовые условия сделки не сообщаются, но, по информации СМИ, зарплата Саутгейта вырастет в два раза и составит примерно 6 миллионов фунтов в год.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с лета 2016 года. В 2018 году он довел команду до полуфинала чемпионата мира, а в текущем году – до финала Евро-2020.

Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 22.11.2021 22:09
    0
    Хорошо для соперников сборной Англии.
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