ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт продлил контракт со сборной Англии

Английская футбольная ассоциация официально сообщила о продлении контракта с главным тренером сборной Гаретом Саутгейтом. Новое соглашение рассчитано до конца 2024 года.

Финансовые условия сделки не сообщаются, но, по информации СМИ, зарплата Саутгейта вырастет в два раза и составит примерно 6 миллионов фунтов в год.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с лета 2016 года. В 2018 году он довел команду до полуфинала чемпионата мира, а в текущем году – до финала Евро-2020.