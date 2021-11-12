Главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту вдвое увеличат зарплату

Специалиста хотят удержать от ухода в клуб АПЛ

  • 12.11.2021 12:57
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Главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту вдвое увеличат зарплату
© Getty Images/Global Images Ukraine

51-летнему главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту предложат новый контракт, согласно которому ему увеличат заработную плату в два раза.

Согласно новому контракту, Саутгейт будет зарабатывать около 6 миллионов фунтов стерлингов в год. Ранее сообщалось, что тренером активно интересуются клубы английской Премьер-лиги.

Гарет тренирует сборную Англии с 2016 года. Под руководством Саутгейта Англия дошла до финала Евро-2020, где уступила Италии.

Источник — The Sun

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