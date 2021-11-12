Главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту вдвое увеличат зарплату

51-летнему главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту предложат новый контракт, согласно которому ему увеличат заработную плату в два раза.
Согласно новому контракту, Саутгейт будет зарабатывать около 6 миллионов фунтов стерлингов в год. Ранее сообщалось, что тренером активно интересуются клубы английской Премьер-лиги.
Гарет тренирует сборную Англии с 2016 года. Под руководством Саутгейта Англия дошла до финала Евро-2020, где уступила Италии.
Источник — The Sun
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