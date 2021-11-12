Главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту вдвое увеличат зарплату

51-летнему главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту предложат новый контракт, согласно которому ему увеличат заработную плату в два раза.

Согласно новому контракту, Саутгейт будет зарабатывать около 6 миллионов фунтов стерлингов в год. Ранее сообщалось, что тренером активно интересуются клубы английской Премьер-лиги.

Гарет тренирует сборную Англии с 2016 года. Под руководством Саутгейта Англия дошла до финала Евро-2020, где уступила Италии.