ФИФА назвал претендентов на приз лучшему вратарю года

На награду претендуют 5 голкиперов

  • 22.11.2021 21:26
  • 2008 просмотров
  • 3 комментария
ФИФА назвал претендентов на приз лучшему вратарю года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

ФИФА объявила имена претендентов на звание лучшего вратаря 2021 года. На награду претендуют 5 голкиперов.

Это Алиссон (Ливерпуль/Бразилия), Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ/Италия), Эдуар Менди (Челси/Сенегал), Мануэль Нойер (Бавария/Германия), Каспер Шмейхель (Лестер/Дания).

Голосование будет продолжаться до 10 декабря, а победителя объявят 17 января. В 2020 году обладателем награды стал Мануэль Нойер.

Ранее также были объявлены претенденты на звание лучшему тренеру года.

Источник — ФИФА

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alex73776
    alex73776, 22.11.2021 22:12
    0
    доннаруме или шмейхель,но я бы отдал жорику нашему!
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    LFC-WIN
    online
    LFC-WIN, 22.11.2021 22:38
    -1
    Для меия - только АЛИССОИ!!!!!!!
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    alefteev77
    alefteev77, 22.11.2021 22:06
    -1
    Лучший Нойер, но дадут или Менди, или Доннарумме.
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