ФИФА назвал претендентов на приз лучшему вратарю года

ФИФА объявила имена претендентов на звание лучшего вратаря 2021 года. На награду претендуют 5 голкиперов.

Это Алиссон (Ливерпуль/Бразилия), Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ/Италия), Эдуар Менди (Челси/Сенегал), Мануэль Нойер (Бавария/Германия), Каспер Шмейхель (Лестер/Дания).

Голосование будет продолжаться до 10 декабря, а победителя объявят 17 января. В 2020 году обладателем награды стал Мануэль Нойер.

Ранее также были объявлены претенденты на звание лучшему тренеру года.