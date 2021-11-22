ФИФА назвал претендентов на приз лучшему вратарю года

ФИФА объявила имена претендентов на звание лучшего вратаря 2021 года. На награду претендуют 5 голкиперов.
Это Алиссон (Ливерпуль/Бразилия), Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ/Италия), Эдуар Менди (Челси/Сенегал), Мануэль Нойер (Бавария/Германия), Каспер Шмейхель (Лестер/Дания).
Голосование будет продолжаться до 10 декабря, а победителя объявят 17 января. В 2020 году обладателем награды стал Мануэль Нойер.
Ранее также были объявлены претенденты на звание лучшему тренеру года.
Источник — ФИФА
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