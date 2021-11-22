Тухель, Манчини и другие. ФИФА назвала претендентов на приз тренеру года

На награду претендуют 7 тренеров

  • 22.11.2021 20:39
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Тухель, Манчини и другие. ФИФА назвала претендентов на приз тренеру года
© Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА объявила 7 претендентов на награду лучшему тренеру мира в 2021 году. В список вошли 7 тренеров.

Это Антонио Конте («Тоттенхэм»), Ханс-Дитер Флик (сборная Германии), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне («Атлетико») и Томас Тухель («Челси»).

Голосование будет продолжаться до 10 декабря, а победителя объявят 17 января. Ранее были объявлены претенденты на приз лучшему игроку мира.

Действующим обладателем награды лучшему тренеру года является Юрген Клопп из «Ливерпуля», который в этом году в число кандидатов не вошел.

Источник — ФИФА

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