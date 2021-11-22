ФОТО. Динамо провело тренировку перед матчем с Баварией

Киевская команда завершает подготовку к поединку Лиги чемпионов

  • 22.11.2021 20:54
  • 246 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Динамо провело тренировку перед матчем с Баварией
© ФК Динамо Киев

Во вторник киевское «Динамо» будет принимать на «Олимпийском» «Баварию».

Мюнхенцы прилетели в столицы Украины чартерным рейсом вечером накануне игры. Регламентные предматчевые мероприятия, пресс-конференцию и частично открытую для СМИ тренировку баварцы, предпочли провести у себя на родине.

«Динамо» по традиции проводило предматчевые мероприятия на своей тренировочной базе в Конча-Заспе.

Перед началом тренировки ожиданиями от предстоящего матча с представителями прессы во время пресс-конференции поделились главный тренер Мирча Луческу и голкипер Георгий Бущан.

Сразу после ее завершения команда приступила к тренировке. На тот момент на улице уже было прохладно, и некоторые игроки вышли на поле, утеплившись в перчатки и шапки. Во время открытой для прессы части тренировки игроки провели довольно-таки интенсивную разминку, после чего приступили к игре в квадратах.

В понедельник команда ночует на базе, а в день игры проведет теоретическую установку. На стадион динамовцы отправятся приблизительно за два часа до стартового свистка.

Матч «Динамо» — «Бавария» состоится на «Олимпийском» и начнется в 19:45.

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    Alexander Киев, 22.11.2021 21:07
    +1
    Та хана Баварии. Завтра разорвут дубль немцев, инфа сотка
    Ссылка
    shibanutyj
    online
    shibanutyj, 22.11.2021 21:09
    0
    Alexander Киев, 22.11.2021 21:07
    Та хана Баварии. Завтра разорвут дубль немцев, инфа сотка
    Ссылка
    shibanutyj
    online
    shibanutyj, 22.11.2021 21:06
    0
    Вы тратите свои кровно-заработанные на то, чтоб хоть раз посетить спортзал, или бассейн, а буратино-мажоры дынамы за это ещё и деньги получают, не малые... Жаль нет Лобановского, он бы всю эту ху.братию к чертям на завод отправил!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности