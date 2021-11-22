ФОТО. Динамо провело тренировку перед матчем с Баварией

Во вторник киевское «Динамо» будет принимать на «Олимпийском» «Баварию».

Мюнхенцы прилетели в столицы Украины чартерным рейсом вечером накануне игры. Регламентные предматчевые мероприятия, пресс-конференцию и частично открытую для СМИ тренировку баварцы, предпочли провести у себя на родине.

«Динамо» по традиции проводило предматчевые мероприятия на своей тренировочной базе в Конча-Заспе.

Перед началом тренировки ожиданиями от предстоящего матча с представителями прессы во время пресс-конференции поделились главный тренер Мирча Луческу и голкипер Георгий Бущан.

Сразу после ее завершения команда приступила к тренировке. На тот момент на улице уже было прохладно, и некоторые игроки вышли на поле, утеплившись в перчатки и шапки. Во время открытой для прессы части тренировки игроки провели довольно-таки интенсивную разминку, после чего приступили к игре в квадратах.

В понедельник команда ночует на базе, а в день игры проведет теоретическую установку. На стадион динамовцы отправятся приблизительно за два часа до стартового свистка.

Матч «Динамо» — «Бавария» состоится на «Олимпийском» и начнется в 19:45.