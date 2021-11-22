Мирча ЛУЧЕСКУ: «Грандам часто дают легкую помощь. С теми же пенальти»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Игра состоится 23 ноября, начало в 19:45.

- Играем против немцев, и игра стоит три миллиона. Как вы думаете, они хотят выиграть или нет? Проблемы «Баварии»? У всех команд есть проблемы, они не исключение. «Аугсбург» сделал все возможное, чтобы добиться результата. Образцово оборонялись, сражались и добились результата. Отдали все силы. Конечно, и удача была на их стороне.

- Что можете сказать о состоянии Шапаренко, Сидорчука и Забарного?

- Я надеюсь, что им 2-3 дня пошли на пользу. Я поздравил их с успехом в сборной и, надеюсь, они как можно лучше подготовятся к «Баварии».

- Не самый сильный «Черноморец» помог подготовиться к «Баварии»?

- Я не согласен с этим. Я сказал своим игрокам, что у «Черноморца» много наших футболистов, и я хочу посмотреть, кто заслуживает играть в «Динамо». Хотел посмотреть, кто кого. И «Динамо» сыграло хорошо. У футболистов была и такая мотивация. Им нужно было показать себя друг перед другом. Я всегда, даже в ущерб себе, разрешал арендованным играть раньше. Никогда не запрещал арендованным играть против себя.

- Оцените Юлиана Нагельсманна.

- Отличный тренер, который доказал это тем, что дошел до «Баварии», тренируя команды Бундеслиги с молодого возраста. После «Лейпцига» ему повезло оказаться в «Баварии», где хороший состав и отличный менеджмент в клубе. В «Баварии» он может себя показать с лучшей стороны.

- Как бюджет команды влияет на игру команды? Готово «Динамо» играть с таким соперником?

- Не только фактор денег. Есть в целом эта ситуация: и деньги клуба, и традиции, и история, и имидж. Им дают легкую помощь, возьмем те эпизоды с пенальти в наших матчах против грандов. Нам такие, скорее всего, не дадут. Деньги важны, но это не самое важное.