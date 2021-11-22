Мирча ЛУЧЕСКУ: «Грандам часто дают легкую помощь. С теми же пенальти»

Наставник оценил предстоящий матч Лиги чемпионов

  • 22.11.2021 18:08
  • 2559 просмотров
  • 19 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Грандам часто дают легкую помощь. С теми же пенальти»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Игра состоится 23 ноября, начало в 19:45.

- Играем против немцев, и игра стоит три миллиона. Как вы думаете, они хотят выиграть или нет? Проблемы «Баварии»? У всех команд есть проблемы, они не исключение. «Аугсбург» сделал все возможное, чтобы добиться результата. Образцово оборонялись, сражались и добились результата. Отдали все силы. Конечно, и удача была на их стороне.

- Что можете сказать о состоянии Шапаренко, Сидорчука и Забарного?

- Я надеюсь, что им 2-3 дня пошли на пользу. Я поздравил их с успехом в сборной и, надеюсь, они как можно лучше подготовятся к «Баварии».

- Не самый сильный «Черноморец» помог подготовиться к «Баварии»?

- Я не согласен с этим. Я сказал своим игрокам, что у «Черноморца» много наших футболистов, и я хочу посмотреть, кто заслуживает играть в «Динамо». Хотел посмотреть, кто кого. И «Динамо» сыграло хорошо. У футболистов была и такая мотивация. Им нужно было показать себя друг перед другом. Я всегда, даже в ущерб себе, разрешал арендованным играть раньше. Никогда не запрещал арендованным играть против себя.

- Оцените Юлиана Нагельсманна.

- Отличный тренер, который доказал это тем, что дошел до «Баварии», тренируя команды Бундеслиги с молодого возраста. После «Лейпцига» ему повезло оказаться в «Баварии», где хороший состав и отличный менеджмент в клубе. В «Баварии» он может себя показать с лучшей стороны.

- Как бюджет команды влияет на игру команды? Готово «Динамо» играть с таким соперником?

- Не только фактор денег. Есть в целом эта ситуация: и деньги клуба, и традиции, и история, и имидж. Им дают легкую помощь, возьмем те эпизоды с пенальти в наших матчах против грандов. Нам такие, скорее всего, не дадут. Деньги важны, но это не самое важное.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    DK1961, 22.11.2021 18:52
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Из интервью Мирчи взяли далеко не ключевую фразу и влепили в заголовок. Как то не очень красиво...
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 22.11.2021 19:24
    +1
    Развпятьлетние автобусники, карма за арендоморец близко.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 22.11.2021 19:22
    +1
    Румын такой румын.
    Ссылка
    Madmole
    online
    Madmole, 22.11.2021 19:20
    +1
    Старые слезы в деле
    Ссылка
    Игорь Левченко
    Игорь Левченко, 22.11.2021 19:11
    +1
    Старая кротовская песня о главном). Не вы его на это подсадили?
    Ссылка
    kortizol132
    kortizol132, 22.11.2021 19:04
    +1
    матч с Баварией ещё не прошёл, а старый румун уже ноет, с упреждением
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 22.11.2021 18:52
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Vbolivalnyk-Peter, 22.11.2021 18:52
    Луческу ніколи не забороняв орендованим грати проти його команд.... Посміхнув реально циган....
    Он правильно сказал. Запрещал всегда лохметов
    Ссылка
    Piranio4000
    Piranio4000, 22.11.2021 19:34
    0
    от дурень старый))) хотел заранее поныть на Баварию, а по сути сознался, что ему подсуживают в ЧУ)))
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 22.11.2021 19:02
    0
    Главное - фирмОвые бутсы!
    Made in Ukraine
    Ссылка
    Madmole
    online
    Madmole, 22.11.2021 19:39
    -1
    Face Control, 22.11.2021 19:24
    Развпятьлетние автобусники, карма за арендоморец близко.
    Могут завтра и. второму составу Баварии по воротам и не ударить они такие
    Ссылка
    Madmole
    online
    Madmole, 22.11.2021 19:34 (изменен)
    -1
    SergeyKharkiv, 22.11.2021 19:31
    Моль спустЯ пару дней объявилась Пропажа
    Смазку приготовила на завтра??, автобусник ты дынамовский ряженый с 10 аккаунтами
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 22.11.2021 19:31
    -1
    Madmole, 22.11.2021 19:20
    Старые слезы в деле
    Моль спустЯ пару дней объявилась Пропажа
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 22.11.2021 18:58
    -2
    Liverpool, 22.11.2021 18:34
    Старый стал, не помнит, что Дрынамо тоже гранд... Так какому гранду подсуживать?
    Он молодец против овец... А дальше сам знаешь
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 22.11.2021 18:54
    -2
    DK1961, 22.11.2021 18:52
    Он правильно сказал. Запрещал всегда лохметов
    Шпрот, доказательства есть?!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 22.11.2021 18:52
    -3
    Луческу ніколи не забороняв орендованим грати проти його команд.... Посміхнув реально циган....
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 22.11.2021 18:50
    -3
    Классическое предматчевое нытье Мирчи.... И что там не так с пенальти в матчах против грандов!?
    Ссылка
    Liverpool
    Liverpool, 22.11.2021 18:34
    -4
    Старый стал, не помнит, что Дрынамо тоже гранд... Так какому гранду подсуживать?
    Ссылка
    sres2016
    sres2016, 22.11.2021 18:25
    -4
    "Хороший состав и отличный менеджмент в клубе", — наверняка Луческу сказал это с тоской и завистью.
    Ссылка
    Westwood.
    Westwood., 22.11.2021 18:35
    -6
    что морозит какую помощь сгорел там и сгорит дома класс на голову выше
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