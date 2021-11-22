Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Опыт Гармаша пригодится в матче с Баварией»

Во вторник, 23 ноября, в предпоследнем туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» в Киеве примет «Баварию». Экс-игрок «Динамо» Владимир Езерский поделился ожиданиями от противостояния.

«Динамовцам не стоит обращать внимания на кадровые проблемы «Баварии», это только расслабляет, тем более, что, в отличие от мюнхенцев, киевляне еще не решили вопрос с завоеванием путевки в еврокубковую весну. Динамовцам нужно настраиваться лишь на победу, только максимальная мотивация и концентрация могут стать весомым подспорьем.

Конечно, не может не беспокоить, что динамовцам никак не удается решить проблему с забивным центральным нападающим. Все же, будь моя воля, я бы выдвинул вперед универсала Дениса Гармаша. Его опыт, умение оказываться в нужный момент в нужном месте, должны пригодиться. И еще я очень надеюсь на поддержку двенадцатого игрока — болельщиков», — считает Езерский.

Поединок «Динамо» — «Бавария» начнется в 19:45 по киевскому времени.