Шериф – Реал. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шериф» – «Реал».

«В первом матче в Мадриде «Шериф» сенсационно выиграл у «Реала» (2:1). На данный момент в группе D команда из Тирасполя с 6 очками идет третьей, мадридцы с 9 баллами лидируют в квартете.

Перед вылетом в Молдову «Реал» в чемпионате Испании уверенно на выезде обыграл «Гранаду» (4:1). «Шериф» также в выездной встрече чемпионата Молдовы оказался сильнее «Флорешти» (3:1).

Думаю, «Реал» помнит домашнее поражение от «Шерифа». Мне кажется, мадридцы в ответной игре на выезде победят команду из Тирасполя», - сказал Бартуловичю

Матч «Шериф» – «Реал» состоится 24-го ноября. Начало встречи в 22:00.