Игрок Олимпика: «В матче с Металлистом нам не засчитали чистый гол»

29-летний украинский полузащитник донецкого «Олимпика» Артем Цурупин прокомментировал результат матча с «Металлистом» (0:3) в поединке 19-го тура Первой лиги.

«Счет не по игре. Да, в конце мы провалились в обороне и пропустили два гола. Но, если взять картину всего матча, то мы не заслужили поражения с таким счетом. Обидно… Игра сыграна, ничего уже не сделать.

Мы хорошо начали игру, однако в середине первого тайма «Металлист» нас поджал, и стали возникать моменты. Наш голкипер во многих эпизодах был на высоте. В Харькове очень сильная команда, быстрые и техничные фланги. Сегодня было много подач. У них высокие нападающие. Все три гола нам забили головой.

Мне больше все же понравился первый тайм в нашем исполнении. Вторую половину встречи мы провели менее стабильно: да, были хорошие отрезки, но моментами мы вовсе бросали играть. Момент с отмененным голом даже нечего комментировать. Нам не засчитали чистое взятие ворот», — считает Цурупин.

(момент с незасчитанным голом на видео с 5:05)