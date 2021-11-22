Игрок Олимпика: «В матче с Металлистом нам не засчитали чистый гол»

Артем Цурупин недоволен решением судей в поединке с харьковским клубом

  • 22.11.2021 19:46
  • 424 просмотра
  • 9 комментариев
Игрок Олимпика: «В матче с Металлистом нам не засчитали чистый гол»
© ФК Олимпик Донецк. Артем Цурупин

29-летний украинский полузащитник донецкого «Олимпика» Артем Цурупин прокомментировал результат матча с «Металлистом» (0:3) в поединке 19-го тура Первой лиги.

«Счет не по игре. Да, в конце мы провалились в обороне и пропустили два гола. Но, если взять картину всего матча, то мы не заслужили поражения с таким счетом. Обидно… Игра сыграна, ничего уже не сделать.

Мы хорошо начали игру, однако в середине первого тайма «Металлист» нас поджал, и стали возникать моменты. Наш голкипер во многих эпизодах был на высоте. В Харькове очень сильная команда, быстрые и техничные фланги. Сегодня было много подач. У них высокие нападающие. Все три гола нам забили головой.

Мне больше все же понравился первый тайм в нашем исполнении. Вторую половину встречи мы провели менее стабильно: да, были хорошие отрезки, но моментами мы вовсе бросали играть. Момент с отмененным голом даже нечего комментировать. Нам не засчитали чистое взятие ворот», — считает Цурупин.

(момент с незасчитанным голом на видео с 5:05)

Источник — ФК Олимпик Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    f-play
    f-play, 22.11.2021 20:04
    +3
    avtv5555, 22.11.2021 19:54
    Может уже хватит, уже третий день муссируете. Да гол был чистый. Но до этого должен был быть пенальти в ваши ворота когда игрок Олимпика сыграл в штрафной в ногу Подлепенца, а уже потом в мяч. И счет мог стать 2-0.
    А точно был пенальти? А это точно повод увидеть совершенно левый офсайд при счете 1:0?
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    Aleks04
    Aleks04, 22.11.2021 20:10 (изменен)
    +2
    avtv5555, 22.11.2021 19:54
    Может уже хватит, уже третий день муссируете. Да гол был чистый. Но до этого должен был быть пенальти в ваши ворота когда игрок Олимпика сыграл в штрафной в ногу Подлепенца, а уже потом в мяч. И счет мог стать 2-0.
    Может уже хватит работать с судьями и командами Первой Лиги? Зае***и, честное слово. Красников － главный коррупционер украинского футбола. Продуманный добряк, профессионал своего дела.
    Ссылка
    Madmole
    online
    Madmole, 22.11.2021 20:58
    0
    Burevestnik, 22.11.2021 20:50
    шубы из кротов?
    У тебя с памятью что-то Шубы были из сурков
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    Vladdal
    Vladdal, 22.11.2021 20:48
    0
    Aleks04, 22.11.2021 20:10
    Может уже хватит работать с судьями и командами Первой Лиги? Зае***и, честное слово. Красников － главный коррупционер украинского футбола. Продуманный добряк, профессионал своего дела.
    Факты есть? Что, нет? А вот о шубах мы все помним.
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    Madmole
    online
    Madmole, 22.11.2021 20:18
    -1
    Aleks04, 22.11.2021 20:10
    Может уже хватит работать с судьями и командами Первой Лиги? Зае***и, честное слово. Красников － главный коррупционер украинского футбола. Продуманный добряк, профессионал своего дела.
    Только после братьев Суркисов
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 22.11.2021 20:50
    -2
    Vladdal, 22.11.2021 20:48
    Факты есть? Что, нет? А вот о шубах мы все помним.
    шубы из кротов?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 22.11.2021 20:50
    -2
    Aleks04, 22.11.2021 20:10
    Может уже хватит работать с судьями и командами Первой Лиги? Зае***и, честное слово. Красников － главный коррупционер украинского футбола. Продуманный добряк, профессионал своего дела.
    он судьям не платит.
    Это просто у судейцов коленки подгибаются при слове Металлист.
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    Calm
    online
    Calm, 22.11.2021 20:09
    -6
    Вы не заслуживали проигрыша с таким счётом... Должно быть где то 6-1
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 22.11.2021 19:54
    -7
    Может уже хватит, уже третий день муссируете. Да гол был чистый. Но до этого должен был быть пенальти в ваши ворота когда игрок Олимпика сыграл в штрафной в ногу Подлепенца, а уже потом в мяч. И счет мог стать 2-0.
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