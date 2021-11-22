Игорь ЦЫГАНЫК: «Стыдно за игроков Черноморца. Вышли и получили 6 голов»

Журналист Игорь Цыганык поддерживает идею разрешать арендованным играть против своих команд, однако удивлен безвольному поражению «Черноморца» от «Динамо» со счетом 1:6.

«Я считаю, что разрешать арендованным играть - это правильно, это движение вперед. Но мне стыдно и немного неудобно, потому что я этих игроков не понимаю. Вам разрешили играть, выходите и доказывайте. Так нельзя. Мне было стыдно за тех, кто вышел и получил 6 голов».

«Выходите и убивайтесь, а иначе будете все время играть в командах, которые сражаются за выживание. Это было доказательство того, что правильно их отдали. Это же был ваш шанс».

«Надеюсь, что УАФ примет правильное решение по поводу ограничения на количество арендованных», - сказал Цыганык.

Ранее появилась информация о том, что УАФ с нового сезона может ограничить количество арендованных.