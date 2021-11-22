Игорь ЦЫГАНЫК: «Стыдно за игроков Черноморца. Вышли и получили 6 голов»

Эксперт не ждал, что одесситы проиграют с таким счетом

  • 22.11.2021 19:48
  • 1471 просмотр
  • 9 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Стыдно за игроков Черноморца. Вышли и получили 6 голов»
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык поддерживает идею разрешать арендованным играть против своих команд, однако удивлен безвольному поражению «Черноморца» от «Динамо» со счетом 1:6.

«Я считаю, что разрешать арендованным играть - это правильно, это движение вперед. Но мне стыдно и немного неудобно, потому что я этих игроков не понимаю. Вам разрешили играть, выходите и доказывайте. Так нельзя. Мне было стыдно за тех, кто вышел и получил 6 голов».

«Выходите и убивайтесь, а иначе будете все время играть в командах, которые сражаются за выживание. Это было доказательство того, что правильно их отдали. Это же был ваш шанс».

«Надеюсь, что УАФ примет правильное решение по поводу ограничения на количество арендованных», - сказал Цыганык.

Ранее появилась информация о том, что УАФ с нового сезона может ограничить количество арендованных.

Источник — Циганик LIVE

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    UPL
    online
    UPL, 22.11.2021 20:28
    +3
    Це уже починає помалу за……ти! То других клубів, які уже роки тримають свої фарми і накидають їм по повні ніколи не замічали. А тут спочатку кормілєц Вацко, а потім невгамовний інсайдер Циганик та старий маразматик Сабо (який декілька матчів перед цим говорив, що Маріуполь правильно вибрав гру автобусом, щоб не получити торбу) починають принижувати молодих одеситів. Немає у нас експертів! Є пси , які гавкають по першому свисту господаря. А гавкати то є чого! Як це так: одні дозволяють грати орендованим, а інші ні! Значить треба створити таку ситуацію…
    Ссылка
    georg109
    online
    georg109, 22.11.2021 20:28 (изменен)
    +2
    Мариупулю задай вопрос сколько матчей они выйграли у шахты???? 47 матчей 4 ничьих и 43 побед шахты в УПЛ
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 22.11.2021 20:06
    +1
    Арендованых в командах должно быть максимум 2 !Нет футболистов или не хватает?Берети своих пацанов и ставьте !Не можете или не готовы или низкий уровень?Увольняйте физруков по подготовке своих игроков ! Тысячи игроков каждый год выпускают которые неспособны по мячу попасть !Зачем эта армия футболистов которых готовят физруки состояние которых непозволяет им попадать в основы своих команд?Зачем тогда весь этот футбольный фарс!Не говоря уже о женском футболе .Который в одно место никому не торохтел и лишь потому что уефа так хочет.
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 22.11.2021 20:02
    +1
    А почему Циганик не задаёт простой вопрос для руководства Черноморца и другим клубам УПЛ.Где молодёжь самого Черноморца?Где их школа и их воспитаники?Чем занимаеться эта школа и кто её тренирует и какой у них уровень если вместо своих пацанов ставят пацанов из Динамо?Зачем тогда своя футбольная школа?Это касаеться всех клубов !Как по мне это преступления против своей команды против своей молодёжи и в целом неуважение к своим болельщикам и жителям города !
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 22.11.2021 20:59
    0
    BekXan, 22.11.2021 20:02
    А почему Циганик не задаёт простой вопрос для руководства Черноморца и другим клубам УПЛ.Где молодёжь самого Черноморца?Где их школа и их воспитаники?Чем занимаеться эта школа и кто её тренирует и какой у них уровень если вместо своих пацанов ставят пацанов из Динамо?Зачем тогда своя футбольная школа?Это касаеться всех клубов !Как по мне это преступления против своей команды против своей молодёжи и в целом неуважение к своим болельщикам и жителям города !
    Хорошая школа дорого стоит. На всю Украину всего две хорошие школы Динамо и Шахтер. Все остальные мальчики для битья. Посмотрите с каким счетом Динамо и Шахтер громит всех в U19. А если кто в другом городе появится перспективный, то моментально заберут в Динамо или Шахтер.
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 22.11.2021 20:42
    0
    georg109, 22.11.2021 20:28
    Мариупулю задай вопрос сколько матчей они выйграли у шахты???? 47 матчей 4 ничьих и 43 побед шахты в УПЛ
    Ахаха.Вот это и есть проститутки
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 22.11.2021 19:51
    0
    Цыганик хороший журналист
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 22.11.2021 20:43
    -1
    SergeyKharkiv, 22.11.2021 19:51
    Цыганик хороший журналист
    Только безработный
    Ссылка
    kortizol132
    kortizol132, 22.11.2021 20:21
    -1
    ну хоть за цыганыка никому не стадно
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 22.11.2021 20:08
    -4
    Тю, говорят практически равная игра была
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности