Игорь ГАМУЛА: «Петраков — молодец. Это однозначно»

Украинский специалист рассказал о главном тренере сборной Украины

  • 22.11.2021 19:22
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Игорь ГАМУЛА: «Петраков — молодец. Это однозначно»
© УАФ. Александр Петраков

Известный украинский тренер Игорь Гамула поделился мнением о главном тренере сборной Украины Александре Петракове.

«Много очков потеряли. Но все равно сумели решить задачу — вышли в стыковые матчи. Наверное, были такие планы у сборной Украины, учитывавшей, что первое место займет Франция, а она, стало быть, второе. Как бы там ни было, а, на мой взгляд, те результаты, которые оказались неудачными (имею ввиду обе ничьи с Казахстаном и домашнюю «мировую» с Боснией и Герцеговиной). Тем не менее, решили задачу, теперь остается лишь ждать жребия. В дальнейшем Украине будет сложно, так как она попала в несеяную группу. К тому же, первый матч будет играться на выезде. Но будем надеяться, что у ребят все получится. Я очень внимательно слежу за выступлениями сборной Украины, искренне переживаю за нее и болею.

Петраков, конечно же, молодец — это однозначно. Как бы ни было сложно сборной Украины, но в отборочном цикле ей удалось ни разу не проиграть.

Александр Петраков заслужил, чтобы была снята приставка «и.о.». Если же говорить не о турнирных делах, то, наверное, при возникновении каких-либо недомолвок или разногласий с имеющимися в коллективе звездами, нужен тактичный подход. Полагаю, что после ситуации с Малиновским были сделаны выводы. Терять таких футболистов в решающие моменты турнирной борьбы не очень правильно», — считает Гамула.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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