Верес – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 22 ноября «Верес» в заключительном матче 15-го тура УПЛ примет «Металлист 1925». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько, Дахновский, Панасенко, Г. Пасич, М. Шестаков
«Металлист 1925»: Сидоренко, Шершень, Кверчквелия, Ченбай, Западня, Габелок, Протасов, Кравченко, Голодюк, Крыськив, Марлисон
Источник — УПЛ
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