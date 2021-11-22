Защитник Интера: «Нам важно выйти в плей-офф»

Защитник «Интера» Федерико Димарко поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (24 ноября):
«Первый матч с «Шахтером» был сложным. Также мы прекрасно помним, что произошло в прошлом году. Теперь все в наших руках и нам просто нужно играть так, как мы умеем. Нам важно выйти в плей-офф, поскольку мы не могли этого сделать уже несколько лет».
Источник — Football-Italia
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