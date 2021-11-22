Георгий БУЩАН: «Бавария? Прошлый матч уже нужно забыть»

Голкипер «Динамо» Киев Георгий Бущан пообщался с журналистами накануне матча пятого тура Лиги чемпионов против «Баварии» (23 ноября):
- До сих пор перед глазами 0:5 в Мюнхене. Что нужно сделать «Динамо», чтобы это не повторилось?
- Не пропустить. Вот и все.
- Уверенная победа над «Черноморцем» добавит уверенности команде? Она поможет справиться с волнением?
- Это вы считаете, что у нас должно быть какое-то переживание перед этой игрой. Это совсем разные турниры, разные матчи. Прошлый матч нужно уже забыть и двигаться к этой игре с позитивными мыслями.
- «Бавария» фактически обеспечила себе выход в плей-офф. Это может как-то повлиять на завтрашний матч, помочь «Динамо»?
- Мы не думаем о турнирной таблице для «Баварии». Мы думаем о своей игре и хотим завтра продемонстрировать хорошую игру перед нашими болельщиками, и готовимся с полной концентрацией.
- У президента клуба день рождения. Команда уже поздравляла?
- Еще нет, команда поздравит сейчас. Желаем крепкого здоровья и терпения.
- Вам очень нравится игра вратаря «Баварии», Нойера. Чем он вам импонирует? Почему его считают одним из лучших в Европе?
- Он, наверно, нравится всем – его игра ногами, игра на линии, его уверенность. У него можно подчеркнуть только самые лучшие качества. Немецкая вратарская школа – одна из лучших в мире, и он – один из лучших вратарей мира.
Источник — Sport.ua
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