Георгий БУЩАН: «Бавария? Прошлый матч уже нужно забыть»

Голкипер «Динамо» Киев Георгий Бущан пообщался с журналистами накануне матча пятого тура Лиги чемпионов против «Баварии» (23 ноября):

- До сих пор перед глазами 0:5 в Мюнхене. Что нужно сделать «Динамо», чтобы это не повторилось?

- Не пропустить. Вот и все.

- Уверенная победа над «Черноморцем» добавит уверенности команде? Она поможет справиться с волнением?

- Это вы считаете, что у нас должно быть какое-то переживание перед этой игрой. Это совсем разные турниры, разные матчи. Прошлый матч нужно уже забыть и двигаться к этой игре с позитивными мыслями.

- «Бавария» фактически обеспечила себе выход в плей-офф. Это может как-то повлиять на завтрашний матч, помочь «Динамо»?

- Мы не думаем о турнирной таблице для «Баварии». Мы думаем о своей игре и хотим завтра продемонстрировать хорошую игру перед нашими болельщиками, и готовимся с полной концентрацией.

- У президента клуба день рождения. Команда уже поздравляла?

- Еще нет, команда поздравит сейчас. Желаем крепкого здоровья и терпения.

- Вам очень нравится игра вратаря «Баварии», Нойера. Чем он вам импонирует? Почему его считают одним из лучших в Европе?

- Он, наверно, нравится всем – его игра ногами, игра на линии, его уверенность. У него можно подчеркнуть только самые лучшие качества. Немецкая вратарская школа – одна из лучших в мире, и он – один из лучших вратарей мира.