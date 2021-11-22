Ключевой хавбек Интера не сыграет с Шахтером

У Николо Бареллы повреждение

  • 22.11.2021 17:41
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Ключевой хавбек Интера не сыграет с Шахтером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Полузащитник «Интера» Николо Барелла, скорее всего, пропустит матч пятого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (24 ноября). Об этом сообщают итальянские СМИ.

Барелла получил небольшое повреждение мышц бедра во вчерашнем матче Серии А против «Наполи» (3:2), и главный тренер чемпионов Италии Симоне Индзаги не хочет рисковать здоровьем ключевого игрока. Скорее всего, вместо Бареллы в основе выйдет опытный Артуро Видаль.

Также в матче с «Шахтером» «Интер» не сможет рассчитывать на Стефана Де Врея и Алексиса Санчеса.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего Бареллы 1 гол и 6 ассистов в 17 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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