«Сделать Дженоа великим». В клубе уверены, что Шевченко готов к задаче

Новый президент клуба Роберто Зангрильо надеется на успех

  • 22.11.2021 17:58
  • 1207 просмотров
  • 5 комментариев
«Сделать Дженоа великим». В клубе уверены, что Шевченко готов к задаче
© genoacfc.it

Новым президентом «Дженоа» стал Роберто Зангрильо, который уверен, что Андрей Шевченко приведет команду к успеху, однако на пути будут трудные моменты.

«Шевченко - великий чемпион. Выбор такого тренера отвечает всем целям нашего проекта. Андрей способен сделать так, чтобы у «Дженоа» начались изменения».

«У нас амбициозные задачи, и я верю, что из этого проекта может родиться нечто большое. У нас будут сложные моменты, но важно, чтобы болельщики были рядом с нами».

«Сделаем «Дженоа» снова великим», - сказал Зангрильо.

Шевченко дебютировал в Серии A с поражения от «Ромы».

Источник — Gazzetta dello Sport

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Evgene Boykinyuk
    online
    Evgene Boykinyuk, 22.11.2021 19:14
    +1
    чтобы сделать дженоа великим нужно для начала избавиться от физрука
    Ссылка
    BaZia
    online
    BaZia, 22.11.2021 19:12
    +1
    Ситуація по Дженоа з власного аналізу і після спілкуванням з тіфозі грифонів в чаті.
    Половину команди розпустити, роздати, продати, залишити з десяток гравців, ставка на власну молодь і очікування точкового підсилення в січні.
    Десять гравців у віці 30+, ще десять у віці 27+
    Необхідно вливати молоду кров, старічкі вже не тягнуть, майже всі. А молоді немає на кого рівнятись, хоча є перспективні гравці
    Ссылка
    Madmole
    online
    Madmole, 22.11.2021 19:23
    0
    Зимой на трансферном рынке хорошо поработать и все наладиться
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 22.11.2021 19:00
    0
    Слишком много разговоров на данную тему слишком много лишнего.Спрос и результат в конце минимум сезона.Все эти рассуждения фанфары и прочее вообще не в тему.Шеве удачи и на этом всё.
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    kortizol132
    kortizol132, 22.11.2021 18:04
    -2
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