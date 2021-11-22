«Сделать Дженоа великим». В клубе уверены, что Шевченко готов к задаче

Новым президентом «Дженоа» стал Роберто Зангрильо, который уверен, что Андрей Шевченко приведет команду к успеху, однако на пути будут трудные моменты.
«Шевченко - великий чемпион. Выбор такого тренера отвечает всем целям нашего проекта. Андрей способен сделать так, чтобы у «Дженоа» начались изменения».
«У нас амбициозные задачи, и я верю, что из этого проекта может родиться нечто большое. У нас будут сложные моменты, но важно, чтобы болельщики были рядом с нами».
«Сделаем «Дженоа» снова великим», - сказал Зангрильо.
Источник — Gazzetta dello Sport
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