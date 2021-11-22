Майкл КАРРИК: «Готов выполнять обязанности тренера МЮ сколько понадобится»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» заменил Уле Гуннара Сульшера

  • 22.11.2021 17:25
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Майкл КАРРИК: «Готов выполнять обязанности тренера МЮ сколько понадобится»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Майкл Каррик прокомментировал свое назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после отставки Уле Гуннара Сульшера:

«Было за удовольствие работать с Уле. Я желаю ему всего наилучшего. Для меня оказаться на этой должности – большая честь. Сейчас я сосредоточен на следующем матче, который мы с нетерпением ждем.

Я готов выполнять обязанности наставника команды столько времени, сколько потребуется. Будь-то один матч, два или сколько бы там ни было. Но сейчас я думаю только о завтрашнем дне».

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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