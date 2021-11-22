Майкл КАРРИК: «Готов выполнять обязанности тренера МЮ сколько понадобится»

Майкл Каррик прокомментировал свое назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после отставки Уле Гуннара Сульшера:
«Было за удовольствие работать с Уле. Я желаю ему всего наилучшего. Для меня оказаться на этой должности – большая честь. Сейчас я сосредоточен на следующем матче, который мы с нетерпением ждем.
Я готов выполнять обязанности наставника команды столько времени, сколько потребуется. Будь-то один матч, два или сколько бы там ни было. Но сейчас я думаю только о завтрашнем дне».
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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