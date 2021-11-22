Игорь СУРКИС: «Почти уверен, что Шевченко станет выдающимся тренером»

Президент «Динамо» Игорь Суркис уверен, что у тренера Андрея Шевченко есть все, чтобы проявить себя на клубном уровне.

«Шевченко был очень опытным футболистом и уже опытный тренер. Прошел такой путь со сборной Украины. У него колоссальный опыт уже есть, так что, думаю, он поднимет «Дженоа». Самое главное - поднять в таблице, чтобы не вылететь».

«Он был выдающимся футболистом, и я почти уверен, что он станет выдающимся тренером», - сказал Суркис.

Вчера «Дженоа» под руководством Шевченко уступила «Роме» 0:2. Это был первый матч украинского наставника во главе Грифонов.