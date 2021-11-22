Игорь СУРКИС: «Почти уверен, что Шевченко станет выдающимся тренером»

Шевченко уже начал работу в Италии

  • 22.11.2021 16:29
  • 1015 просмотров
  • 10 комментариев
Игорь СУРКИС: «Почти уверен, что Шевченко станет выдающимся тренером»
© twitter.com/genoacfc

Президент «Динамо» Игорь Суркис уверен, что у тренера Андрея Шевченко есть все, чтобы проявить себя на клубном уровне.

«Шевченко был очень опытным футболистом и уже опытный тренер. Прошел такой путь со сборной Украины. У него колоссальный опыт уже есть, так что, думаю, он поднимет «Дженоа». Самое главное - поднять в таблице, чтобы не вылететь».

«Он был выдающимся футболистом, и я почти уверен, что он станет выдающимся тренером», - сказал Суркис.

Вчера «Дженоа» под руководством Шевченко уступила «Роме» 0:2. Это был первый матч украинского наставника во главе Грифонов.

Источник — ПроФутбол

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 22.11.2021 17:42
    +1
    Я начинаю сомневаться в умственных способностях И.Суркиса... Я все понимаю, но нельзя же быть до такой степени глухарем
    Ссылка
    kortizol132
    kortizol132, 22.11.2021 17:07
    +1
    таким же выдающимся как суркис президентом динамо
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 22.11.2021 16:53 (изменен)
    +1
    Он и в казино такой уверенный ...
    Ссылка
    ivtbox
    ivtbox, 22.11.2021 16:46 (изменен)
    +1
    Спасибо, Вам, глубокоуважаемый Игорь, за то, что воспитали такого выдающегося футбольного гения. Орла! Низкий поклон Вам, глубокоуважаемый Игорь.
    Ссылка
    Kevko
    Kevko, 22.11.2021 18:05
    0
    Слова "выдающегося" менеджера
    Ссылка
    Barsa_che
    Barsa_che, 22.11.2021 17:09
    0
    Ключевое слово: Почти.
    Ссылка
    Vitason
    online
    Vitason, 22.11.2021 17:03
    0
    Почти решил задачу сохранения Дженоа в Серии А ,но она вылетает в серию Б! Это звучит так по логике Суркиса,бесит бредовые не грамотные высказывания!!
    Ссылка
    Vitason
    online
    Vitason, 22.11.2021 16:59
    0
    Что значит'' майже впевнений'' или впевнений или нет майже это бред!!
    Ссылка
    Умник
    Умник, 22.11.2021 16:54
    0
    Михалыч с Днюхой
    Ссылка
    c_a_p2
    c_a_p2, 22.11.2021 16:43
    -2

    А коли в Динамо???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности