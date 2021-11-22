Скаут Серии А: «Шевченко готов жертвовать своими идеями ради результата»

Скаут Серии А Алекс Великих прокомментировал поражение «Дженоа» Андрея Шевченко от «Ромы» (0:2) в матче 13-го тура итальянской Серии А.

«Дебют Шевченко в «Дженоа» следует отнести к разряду проб пера молодого автора. Все-таки он принял команду по ходу сезона и находящуюся в явном кризисе идей, результатов и состава. Эти три кризисных фактора и пытался как-то решить украинский специалист за короткий промежуток времени, готовясь к такому грозному сопернику, как «Рома» во главе с опытным тренером Моуриньо.

Безусловно, даже зная о проблемах римлян в последнее время нельзя было полагать, что это слабый соперник и возможно Шевченко пришлось идти где-то на компромисс с самим собой - отойти от идей игры в контроль мяча и схемы 4-3-3 в пользу задачи зацепиться за так нужные «Дженоа» турнирные очки и не проиграть. Потому и была выбрана тактика игры от обороны по схеме 3-5-2.

«Рома» же выставила агрессивный квартет атакующих игроков и играла на победу. До 83-й минуты тактика Шевченко в этом матче давала результат, но тут в футбол вмешался чистый случай, а именно за такие моменты мы и любим эту игру. В игру вошел 18-летний парень из Ганы и сделал результат, а его второй гол в ворота «Дженоа» многим напомнил голы самого Шевченко в Серии А.

В целом, еще раз скажу, что дебют Шевченко можно оценить как пробу пера молодого талантливого автора, который показал способность трезвой оценки ситуации, когда для достижения успеха тренер готов жертвовать некоторыми своими идеями», - сказал Великих.

45-летний Шевченко возглавил «Дженоа» в начале ноября. Команда из Генуи занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, набрав девять очков.