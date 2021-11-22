Избраны Побеждать: Parimatch Ukraine и ФК Челси запустили кампанию

По мотивам легенд о короле Артуре

  • 22.11.2021 14:49
  • 171 просмотр
  • 1 комментарий
Избраны Побеждать: Parimatch Ukraine и ФК Челси запустили кампанию

Рекламный ролик "Избраны побеждать" вышел 22 ноября.

Parimatch Ukraine, первый легальный онлайн-букмекер в Украине, запустил рекламную кампанию со звездами ФК “Челси”: Маркосом Алонсо, Сесаром Аспиликуэтой и Тьяго Силвой. Вдохновили на создание кампании сказания о короле Артуре, а именно легенда о “Мече в Камне”.

В трактовке Parimatch и ФК “Челси”, капитан клуба Сесар Аспиликуэта успешно выбивает мяч из камня, подобно Артуру, достающему меч. Ролик для кампании сняла киевская студия Electric Sheep Film, уже работавшая для бренда Parimatch.

«Легенды о короле Артуре были универсальным источником вдохновения на протяжении сотен лет, и мы очень рады, что “Челси” изучали их вместе с нами для нового ролика! Кампания создана вокруг идеи о том, что прошлое, настоящее и будущее переплетаются между собой. Игроки “Челси” — настоящие “избранные”, что подтверждает титул нынешних чемпионов Европы. Работать с “Челси”  всегда доставляет огромное удовольствие и нам не терпится увидеть, как команда покажет себя в этом сезоне», — прокомментировала кампанию Катерина Амирханова, креативный директор Parimatch Tech.

«Когда мы подписали наше партнерство с Parimatch Ukraine в начале этого сезона, мы пообещали, что наша совместная деятельность будет смелой и инновационной. Новый ролик этому доказательство, и мы с нетерпением ждем, когда в ближайшие месяцы Сезар, Тьяго и Маркос сыграют свою роль “избранных” на экранах по всей Европе», — заявил Гай Лоуренс, исполнительный директор ФК “Челси”.

ФК “Челси” и бренд Parimatch объявили о своем партнерстве в августе 2021 года, заключив соглашение на три сезона. В рамках партнерства Parimatch использует бренд “Челси”, а также цифровые и социальные ресурсы клуба для создания инновационных активаций для фанатов по всему миру.

Режиссером и исполнительным продюсером новой рекламы стал Андрей Копоц, оператор-постановщик — Никита Кузьменко. Студия Electric Sheep уже сотрудничала с Parimatch для создания вирусных рекламных роликов, в числе которых недавний ролик о ФК “Ювентус” с топовыми игроками клуба. Эксклюзивную музыку для ролика создал Евгений Филатов — известный украинский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер групп ONUKA и The Elephants, а также солист и создатель группы The Maneken.

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности