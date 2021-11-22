Избраны Побеждать: Parimatch Ukraine и ФК Челси запустили кампанию

Рекламный ролик "Избраны побеждать" вышел 22 ноября.

Parimatch Ukraine, первый легальный онлайн-букмекер в Украине, запустил рекламную кампанию со звездами ФК “Челси”: Маркосом Алонсо, Сесаром Аспиликуэтой и Тьяго Силвой. Вдохновили на создание кампании сказания о короле Артуре, а именно легенда о “Мече в Камне”.

В трактовке Parimatch и ФК “Челси”, капитан клуба Сесар Аспиликуэта успешно выбивает мяч из камня, подобно Артуру, достающему меч. Ролик для кампании сняла киевская студия Electric Sheep Film, уже работавшая для бренда Parimatch.

«Легенды о короле Артуре были универсальным источником вдохновения на протяжении сотен лет, и мы очень рады, что “Челси” изучали их вместе с нами для нового ролика! Кампания создана вокруг идеи о том, что прошлое, настоящее и будущее переплетаются между собой. Игроки “Челси” — настоящие “избранные”, что подтверждает титул нынешних чемпионов Европы. Работать с “Челси” всегда доставляет огромное удовольствие и нам не терпится увидеть, как команда покажет себя в этом сезоне», — прокомментировала кампанию Катерина Амирханова, креативный директор Parimatch Tech.

«Когда мы подписали наше партнерство с Parimatch Ukraine в начале этого сезона, мы пообещали, что наша совместная деятельность будет смелой и инновационной. Новый ролик этому доказательство, и мы с нетерпением ждем, когда в ближайшие месяцы Сезар, Тьяго и Маркос сыграют свою роль “избранных” на экранах по всей Европе», — заявил Гай Лоуренс, исполнительный директор ФК “Челси”.

ФК “Челси” и бренд Parimatch объявили о своем партнерстве в августе 2021 года, заключив соглашение на три сезона. В рамках партнерства Parimatch использует бренд “Челси”, а также цифровые и социальные ресурсы клуба для создания инновационных активаций для фанатов по всему миру.

Режиссером и исполнительным продюсером новой рекламы стал Андрей Копоц, оператор-постановщик — Никита Кузьменко. Студия Electric Sheep уже сотрудничала с Parimatch для создания вирусных рекламных роликов, в числе которых недавний ролик о ФК “Ювентус” с топовыми игроками клуба. Эксклюзивную музыку для ролика создал Евгений Филатов — известный украинский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер групп ONUKA и The Elephants, а также солист и создатель группы The Maneken.