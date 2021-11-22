Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер просто загнал 11 человек в штрафную»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над львовским «Рухом» (2:0) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.
«Игроки «Шахтера» тоже виноваты, не особо много сил у «Руха» ушло. Всем игрокам «Шахтера» нужно играть как будто в штрафной. У меня впечатление, что там только Додо бегает и Исмаили. «Шахтер» просто загнал 11 человек в штрафную», - сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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