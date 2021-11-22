Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер просто загнал 11 человек в штрафную»

Специалист – о победе «горняков» над «Рухом»

  • 22.11.2021 14:01
  • 505 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер просто загнал 11 человек в штрафную»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над львовским «Рухом» (2:0) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

«Игроки «Шахтера» тоже виноваты, не особо много сил у «Руха» ушло. Всем игрокам «Шахтера» нужно играть как будто в штрафной. У меня впечатление, что там только Додо бегает и Исмаили. «Шахтер» просто загнал 11 человек в штрафную», - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    terhoha
    terhoha, 22.11.2021 14:30
    +3
    Дайте чуваку похмелитись.
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    chak98
    online
    chak98, 22.11.2021 14:52
    0
    А якщо прибрати цих іносранців, то цікава була б гра. А зебру посадити в клітку, бо ганяє біля поля та верещить щось.Мішає дивитись.
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    rus
    rus, 22.11.2021 14:32
    -2
    terhoha, 22.11.2021 14:30
    Дайте чуваку похмелитись.
    А ты уже?
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