Динамо – Бавария. Букмекеры уверены в еще одной легкой победе немцев

Команда Мирчи Луческу не котируется

  • 22.11.2021 13:33
  • 405 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо – Бавария. Букмекеры уверены в еще одной легкой победе немцев
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 23 ноября, киевское «Динамо» сыграет домашний матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии».
 
Букмекеры считают немцев бесспорными фаворитами. На выигрыш команды Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 13, на ничью - 6.2, поражение оценено в 1.25.
 
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.84. Основные тоталы – ТБ3.5 – 2.18, ТМ3.5 – 1.73. Самый ожидаемый счет 0:2 за 7.3.
 
Матч «Бавария» – «Динамо» начнется в 19:45 по Киеву.

Динамо – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 22.11.2021 13:56
    -4
    У кого-то были сомнения?
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