Дело Циципаса. ATP регламентирует продолжительность туалетных перерывов

Со следующего сезона ATP планирует регламентировать продолжительность туалетных перерывов. Сейчас в регламенте нет четких указаний по этому поводу.
Игроки будут получать три минуты на поход в туалет. Время будет отсчитываться с того момента, как теннисист вошел в уборную. Для переодевания выделят чуть больше – пять минут.
Можно будет брать только один туалетный перерыв за сет, сделать это можно в конце партии.
Отметим, что больше всего за продолжительные туалетные перерывы критиковали грека Стефаноса Циципаса. Некоторые теннисисты даже обвиняли его в жульничестве и получении подсказок по телефону во время похода в уборную.
Источник — L'Equipe
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