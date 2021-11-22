Дело Циципаса. ATP регламентирует продолжительность туалетных перерывов

Со следующего сезона ATP планирует регламентировать продолжительность туалетных перерывов. Сейчас в регламенте нет четких указаний по этому поводу.



Игроки будут получать три минуты на поход в туалет. Время будет отсчитываться с того момента, как теннисист вошел в уборную. Для переодевания выделят чуть больше – пять минут.



Можно будет брать только один туалетный перерыв за сет, сделать это можно в конце партии.

Отметим, что больше всего за продолжительные туалетные перерывы критиковали грека Стефаноса Циципаса. Некоторые теннисисты даже обвиняли его в жульничестве и получении подсказок по телефону во время похода в уборную.