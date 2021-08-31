Потерял уважение. Маррей обвинил Циципаса в жульничестве

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей уступил Стефаносу Циципасу в матче первого круга US Open.

Во время матча британец был недоволен поведением своего соперника. Циципас брал длительные паузы во время матча. Это не понравилось Маррею. Он высказывал претензии судьям по этому поводу.

После игры Маррей жестко высказался о своем сопернике.

«Я потерял к нему уважение. Я бы сказал то же самое, если бы выиграл этот матч. Это абсурд, и Циципас это знает», — сказал Маррей.

Ранее Циципаса в жульничестве обвинял Александр Зверев, который заявлял, что грек во время пауз говорил со своим тренером по телефону.