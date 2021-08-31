Циципас в пяти сетах дожал Маррея и вышел во второй круг US Open

В Нью-Йорке стартовал Открытый чемпионат США по теннису. В первом круге бывшая первая ракетка мира Энди Маррей встречался с Стафаносом Циципасом.

Соперники провели на корте почти пять часов (4:44). Британец дважды лидировал в матче по сетам, но Циципас каждый раз отыгрывался, а в решающем пятом сете дожал соперника и одержал победу.

US Open. Первый круг

Энди Маррей (Великобритания, ATP №112) – Стефанос Циципас (Греция, ATP №3) – 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 4:6.

Во втором круге турнира Циципас сыграет с французом Адрианом Маннарино (ATP №44).