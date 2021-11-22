Виктор ВАЦКО: «Почему Черноморец играет с Рухом 4:3, а с Динамо не играет?»

Специалист – о разгромном поражении «моряков» от чемпиона Украины

  • 22.11.2021 13:05
  • 3449 просмотров
  • 50 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Почему Черноморец играет с Рухом 4:3, а с Динамо не играет?»
© ФК Динамо Киев

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу киевского «Динамо» над одесским «Черноморцем» (6:1) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

«Динамо» видит этих футболистов потом в своем составе, или им можно уже подписывать постоянный контракт с «Черноморцем»? Переносы матчей говорят об отношении «Черноморца», «Миная», «Мариуполя» к своим собственным болельщикам. Я хочу понять роль клубов Премьер-лиги, президентов Премьер-лиги. Как они к этому относятся? Почему вы не соберетесь и не скажете, что это комедия? Почему «Черноморец» играет с «Рухом» 4:3, а с «Динамо» не играет?» - сказал Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    korsun_skif
    online
    korsun_skif, 22.11.2021 13:17
    +15
    Почему они все молчали после игры Шахтер-Мариуполь? А тут уже который день полыхает все.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 22.11.2021 13:22
    +13
    А чому Зоря проти Металіст 1925 грає 6:1. а проти Шахтаря не грає? Чому Маріуполь проти Колоса грає 3:1, а проти Шахтаря не грає??? Чому у Вацька тоді не виникало цих запитань...?
    Ссылка
    Gargantua
    online
    Gargantua, 22.11.2021 13:23
    +11
    а чого Маріуполь із Минаєм грає а із Ворсклою не грає?
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    Sauron
    online
    Sauron, 22.11.2021 13:15
    +11
    Почему Динамо играет легко и уверенно против Миная и Чморца, а против Баварии не играет?
    Вацко, конечно, гавно, но такого прогиба под кротов даже я не ожидал.
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    Умник
    Умник, 22.11.2021 13:21
    +10
    Почему Шахтер играет 5:0 с Мариуполем.?
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    Умник
    Умник, 22.11.2021 13:21
    +9
    Палаеее это хорошо
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    Николай Ханенко
    online
    Николай Ханенко, 22.11.2021 13:30
    +6
    я також думаю, чому Динамо грає з Чорноморцем 6-1, а з Баварією не грає... чому так? )))
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    korsun_skif
    online
    korsun_skif, 22.11.2021 13:23
    +5
    То, что происходит в Черноморце и Мариуполе - это позор Украинского футбола! При всех проблемах остальных команд именно эти две команды должны вылетать с УПЛ.
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    samko
    online
    samko, 22.11.2021 14:06
    +4
    Интересно, догадаешься или нет - почему борщ едят ложкой , а не вилкой!! Молодец-разные продукты! Так вот Динамо и Рух -разные команды от слова совсем.
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 22.11.2021 14:05
    +4
    Вацко имеет серьезные проблемы о зрением. Черноморец забил Динамо один гол и имел отличные шансы забить второй. Рух чуть слабей, чем Динамо, потому Черноморец забил им 4. Рух забил Черноморцу 3, но Динамо чуть сильнее Руха, потому и забило больше.
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    Miroslav Scherbina
    online
    Miroslav Scherbina, 22.11.2021 13:25
    +4
    Пачєму Бетономішалка Пердиківка грає 8:7 з Торфяніком із Верхніх Голяків, а з Динамо не може??? Загадка.
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    Disiny7
    online
    Disiny7, 22.11.2021 13:20
    +4
    Почему, почему?
    Патамушто
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    Kevko
    Kevko, 22.11.2021 13:52
    +3
    Вацко с такими высказываниями становится похожим на клоуна. Если уже пытаешься что то говорить о справедливости, то говори не только о Черноморце (Динамо-2), но и о Мариуполе (Шахтер-2). Важно также не забывать, какой клуб первым создал фарм в УПЛ. Понятно, что Вацко - пропагандист, сотрудник Шахтера. Но зачем так явно манипулировать? Зачем так явно декларировать "полуправду"?
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    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 22.11.2021 13:17
    +3
    Вацко, шо ти мелеш?
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    bullyUA
    bullyUA, 22.11.2021 14:10
    +2
    Меня интересует другой вопрос. Почему Шахтер делает с Арендуполем что хочет, а против великого Агробизнеса обляпался по самое немогу.
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    Ukraine_Kiev_Fan
    online
    Ukraine_Kiev_Fan, 22.11.2021 13:47
    +2
    было бы странно если бы Черноморец играл против Динамо на том же уровне как против Руха) Или класс Руха такой же как и у Динамо?) ахахах я что-то пропустил?
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 22.11.2021 13:44
    +2
    FunnyCat_____, 22.11.2021 13:37
    А вообще Вацко мог бы быть топовым футбольным медийщиклм в Украине . Скилы у него на уровне
    Но … из-за любви у ржавой наживе , так и останется на подтанцовке у Денисова , который мяч от свистка не отличает
    Хотя если Вацко думает что Черноморец по своему желанию может одинаково забить Руху и Динамо , то в его футбольных , да и умственных талантах я ошибся
    ——
    Видать годы проведённые вместе с леоненко и денисовым дали своё
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 22.11.2021 13:37 (изменен)
    +2
    А вообще Вацко мог бы быть топовым футбольным медийщиклм в Украине . Скилы у него на уровне
    Но … из-за любви у ржавой наживе , так и останется на подтанцовке у Денисова , который мяч от свистка не отличает
    Ссылка
    DK02
    online
    DK02, 22.11.2021 14:36
    +1
    Не розумію, чому рух на 11 в турнірній, а Динамо на 1...
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    Liverpool1982r
    Liverpool1982r, 22.11.2021 14:35
    +1
    Тому що Вацко тупий для чого Чорноморецю вмирати з Шахтарьом і Динамо і ітак програти а вони беруть очки з несильними командами бо ітак в зоні вильоту там де треба молодці правильна стратегія і розрахунок сил на слідуючий тур
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