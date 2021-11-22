Виктор ВАЦКО: «Почему Черноморец играет с Рухом 4:3, а с Динамо не играет?»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу киевского «Динамо» над одесским «Черноморцем» (6:1) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

«Динамо» видит этих футболистов потом в своем составе, или им можно уже подписывать постоянный контракт с «Черноморцем»? Переносы матчей говорят об отношении «Черноморца», «Миная», «Мариуполя» к своим собственным болельщикам. Я хочу понять роль клубов Премьер-лиги, президентов Премьер-лиги. Как они к этому относятся? Почему вы не соберетесь и не скажете, что это комедия? Почему «Черноморец» играет с «Рухом» 4:3, а с «Динамо» не играет?» - сказал Вацко.