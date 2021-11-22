Во вторник, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет «Бенфику».
Матч пройдет в Барселоне на «Камп Ноу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Барселона – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок Барселона – Бенфика покажет медиасервис MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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