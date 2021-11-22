ШЕВЧЕНКО – об успехах сборной Украины: «Это большой кусок и моей работы»

Главный тренер «Дженоа» – об украинском футболе

  • 22.11.2021 12:09
  • 982 просмотра
  • 1 комментарий
ШЕВЧЕНКО – об успехах сборной Украины: «Это большой кусок и моей работы»
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился мнением об успехах украинского футбола на клубном уровне и на уровне сборных.
 
- Что скажете о сборной Украины?
- Поздравляю команду. Сделал пост перед матчем, поздравил ребят после. С некоторыми созванивались. Очень рад. Это большой кусок и моей работы, моего тренерского штаба. Будем смотреть, следить. Для меня и моего штаба сборная всегда будет родной командой.
 
- В ЛЧ «Динамо» и «Шахтер» сыграют на этой неделе. Почему наши клубы не могут конкурировать с грандами?
- Это не ко мне вопрос. Конечно, я смотрю. Верю, что у нас будет поколение. В Украине есть футболисты. Самое главное – дождаться поколения, когда сможем создать конкурентоспособную команду в одном или другом клубе, которая сможет реализовывать все задачи, которые перед ней ставятся. Думаю, наши два ведущих клуба, некоторые, которые подтягиваются к «Динамо» и «Шахтеру», имеют шансы сделать это, – сказал Шевченко в эфире MEGOGO.

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Geniyfootball1985
    online
    Geniyfootball1985, 22.11.2021 12:45
    +3
    Не большой,а огромный кусок после трёх туров был!!!
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