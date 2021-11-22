В Десне планируют погасить задолженность по зарплате за месяц

Футболистам и тренерскому штабу должны за 4-5 месяцев

  • 22.11.2021 11:45
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В Десне планируют погасить задолженность по зарплате за месяц
© ФК Десна Чернигов

Долги по зарплате в черниговской «Десне» достигли 4-5 месяцев. Длительное время не получают зарплату и футболисты, и тренерский штаб.
 
Сообщается, что руководство команды пообещало, что 22 ноября погасит задолженность за один месяц.
 
«Десна» занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 21 очко. При этом 12 пунктов черниговская команда набрала за стартовые четыре тура, после чего пошел спад результатов.

В 15-м туре «Десна» уступила дома «Колосу» (0:1). 

Источник — Meta-ratings.com.ua

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