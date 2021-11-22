В Десне планируют погасить задолженность по зарплате за месяц

Долги по зарплате в черниговской «Десне» достигли 4-5 месяцев. Длительное время не получают зарплату и футболисты, и тренерский штаб.



Сообщается, что руководство команды пообещало, что 22 ноября погасит задолженность за один месяц.



«Десна» занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 21 очко. При этом 12 пунктов черниговская команда набрала за стартовые четыре тура, после чего пошел спад результатов.

В 15-м туре «Десна» уступила дома «Колосу» (0:1).