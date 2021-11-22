СМИ: Четвертой ракетке мира потребуется операция на локте

Травма Стефаноса Циципаса оказалась серьезной

  • 22.11.2021 11:10
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СМИ: Четвертой ракетке мира потребуется операция на локте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас, снявшийся с Итогового турнира ATP из-за травмы локтя, вскоре может лечь под нож.
 
По информации источника, Циципас обратился к тому же врачу, который три года назад лечил локоть Новака Джоковича. Доктор заявил, что греку потребуется операция. 
 
Команда четвертой ракетки мира раздумывает над вариантами лечения, но склоняется к оперативному вмешательству.

Источник — Twitter

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