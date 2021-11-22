СМИ: Четвертой ракетке мира потребуется операция на локте

Греческий теннисист Стефанос Циципас, снявшийся с Итогового турнира ATP из-за травмы локтя, вскоре может лечь под нож.



По информации источника, Циципас обратился к тому же врачу, который три года назад лечил локоть Новака Джоковича. Доктор заявил, что греку потребуется операция.



Команда четвертой ракетки мира раздумывает над вариантами лечения, но склоняется к оперативному вмешательству.