СМИ: Четвертой ракетке мира потребуется операция на локте

Греческий теннисист Стефанос Циципас, снявшийся с Итогового турнира ATP из-за травмы локтя, вскоре может лечь под нож.
По информации источника, Циципас обратился к тому же врачу, который три года назад лечил локоть Новака Джоковича. Доктор заявил, что греку потребуется операция.
Команда четвертой ракетки мира раздумывает над вариантами лечения, но склоняется к оперативному вмешательству.
Источник — Twitter
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