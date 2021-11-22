Сульшер стал первым за 49 лет тренером МЮ, не выигравшим трофея с клубом

В воскресенье, 21 ноября, 48-летний норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Норвежский специлист стал первым за 49 лет тренером МЮ, который не выиграл ни одного трофея с командой.
В последний раз подобное было в «Манчестер Юнайтед» в 1972 году, когда без титулов клуб покинул Фрэнк О’Фаррелл.
Сульшер возглавлял «Юнайтед» с декабря 2018 года. В прошлом сезоне он мог выиграть Лигу Европы, но в финале уступил «Вильярреалу».
Источник — Opta
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