Сульшер стал первым за 49 лет тренером МЮ, не выигравшим трофея с клубом

В воскресенье, 21 ноября, 48-летний норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Норвежский специлист стал первым за 49 лет тренером МЮ, который не выиграл ни одного трофея с командой.

В последний раз подобное было в «Манчестер Юнайтед» в 1972 году, когда без титулов клуб покинул Фрэнк О’Фаррелл.

Сульшер возглавлял «Юнайтед» с декабря 2018 года. В прошлом сезоне он мог выиграть Лигу Европы, но в финале уступил «Вильярреалу».