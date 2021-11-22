Сульшер стал первым за 49 лет тренером МЮ, не выигравшим трофея с клубом

Норвежский специалист не смог привести команду к победам

  • 22.11.2021 10:40
  • 559 просмотров
  • 1 комментарий
Сульшер стал первым за 49 лет тренером МЮ, не выигравшим трофея с клубом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 ноября, 48-летний норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Норвежский специлист стал первым за 49 лет тренером МЮ, который не выиграл ни одного трофея с командой.

В последний раз подобное было в «Манчестер Юнайтед» в 1972 году, когда без титулов клуб покинул Фрэнк О’Фаррелл.

Сульшер возглавлял «Юнайтед» с декабря 2018 года. В прошлом сезоне он мог выиграть Лигу Европы, но в финале уступил «Вильярреалу».

Источник — Opta

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 22.11.2021 11:21
    -1
    першим і не останнім
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