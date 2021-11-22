Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на 17 позиций, Кравченко – на 26

Янник Синнер вернулся в десятку

  • 22.11.2021 10:20
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Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на 17 позиций, Кравченко – на 26
© ATP. Сергей Стаховский

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг после завершения Итогового турнира ATP.
 
В первой десятке состоялось лишь одно изменение – Янник Синнер, который в качестве запасного одержал одну победу, поднялся на десятую строчку, вытеснив канадца Феликса Оже-Альяссима.
 
Победитель турнира Александр Зверев хоть и остался на третьей строчке, но заметно сократил отставание от второй позиции, на которой располагается Даниил Медведев.
 
Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Илья Марченко потерял 6 позиций, а Сергей Стаховский поднялся на 17 строчек. Также продолжает добавлять Георгий Кравченко, который стал уже четвертой ракеткой Украины. У Виталия Сачко и Алексея Крутых, которых вызвали в сборную Украины, +1 и -8 позиций соответственно.
 
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP

Источник — Sport.ua

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