Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на 17 позиций, Кравченко – на 26

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг после завершения Итогового турнира ATP.



В первой десятке состоялось лишь одно изменение – Янник Синнер, который в качестве запасного одержал одну победу, поднялся на десятую строчку, вытеснив канадца Феликса Оже-Альяссима.



Победитель турнира Александр Зверев хоть и остался на третьей строчке, но заметно сократил отставание от второй позиции, на которой располагается Даниил Медведев.



Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то Илья Марченко потерял 6 позиций, а Сергей Стаховский поднялся на 17 строчек. Также продолжает добавлять Георгий Кравченко, который стал уже четвертой ракеткой Украины. У Виталия Сачко и Алексея Крутых, которых вызвали в сборную Украины, +1 и -8 позиций соответственно.



Украинцы в топ-750 рейтинга ATP