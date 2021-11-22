Уэйн РУНИ: «Мне очень жаль Сульшера, он проделал хорошую работу»

Легенда «Ман Юнайтед» поддержал бывшего тренера

  • 22.11.2021 09:23
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Уэйн РУНИ: «Мне очень жаль Сульшера, он проделал хорошую работу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Дерби Каунти» и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста наставника МЮ.

«Я думаю, что Сульшер проделал хорошую работу, вернул клубу нужную стабильность. Но очевидно, что, находясь в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», ты потеряешь работу, если не будет нужных результатов.

Мне очень жаль Сульшера. Но я уверен, что «Манчестер Юнайтед» найдет себе подходящего тренера. Я был очень расстроен, когда смотрел матч с «Уотфордом». Тренер может дать установки, все рассказать, но нет никаких оправданий такой игре некоторых футболистов. Недопустимо, когда игроки теряют мяч, размахивают руками и винят в этом друг друга.

Я был бы очень зол, если бы увидел такое в исполнении моих футболистов. Эти игроки выступают за один из самых великих клубов в мире. Играть за «Манчестер Юнайтед» – привилегия. На мой взгляд, футболисты МЮ должны делать намного больше», - сказал Руни.

Источник — talkSPORT

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