Уэйн РУНИ: «Мне очень жаль Сульшера, он проделал хорошую работу»

Главный тренер «Дерби Каунти» и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста наставника МЮ.

«Я думаю, что Сульшер проделал хорошую работу, вернул клубу нужную стабильность. Но очевидно, что, находясь в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», ты потеряешь работу, если не будет нужных результатов.

Мне очень жаль Сульшера. Но я уверен, что «Манчестер Юнайтед» найдет себе подходящего тренера. Я был очень расстроен, когда смотрел матч с «Уотфордом». Тренер может дать установки, все рассказать, но нет никаких оправданий такой игре некоторых футболистов. Недопустимо, когда игроки теряют мяч, размахивают руками и винят в этом друг друга.

Я был бы очень зол, если бы увидел такое в исполнении моих футболистов. Эти игроки выступают за один из самых великих клубов в мире. Играть за «Манчестер Юнайтед» – привилегия. На мой взгляд, футболисты МЮ должны делать намного больше», - сказал Руни.