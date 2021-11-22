Владислав ДУБИНЧАК: «После зимней паузы Днепр-1 вернется более сильным»

Защитник доволен победой над «Александрией»

  • 22.11.2021 07:56
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Владислав ДУБИНЧАК: «После зимней паузы Днепр-1 вернется более сильным»
© СК Днепр-1. Владислав Дубинчак

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак, выступающий на правах аренды в «Днепре-1», прокомментировал победу над «Александрией» (3:1).

«Я бы не сказал, что мы легко победили, ведь «Александрия» — хорошая команда, и нам было очень тяжело. Мы готовились к этой игре, поскольку в случае успеха мы отбрасывали от себя соперника на восемь очков, поэтому для нас это очень важная победа.

Да, мы первыми пропустили гол, непонятно даже как, при том, что нам игра давалась. Хорошо, что быстро отыгрались, проявили характер и в итоге одержали победу.

Думаю, что после зимней паузы мы вернемся еще более сильными, как это было в прошлом году, когда мы провели хорошие сборы и хорошо усилились. Думаю, что в этом году будет так же и даже еще лучше», - сказал Дубинчак.

 

Источник — СК Днепр-1

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