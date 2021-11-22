Моуриньо купит бутсы за 800 евро автору дубля в ворота Дженоа

«Дженоа» украинского тренера Андрея Шевченко на своем поле уступил «Роме» (0:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии. Дублем в этой игре отметился 18-летний Феликс Афена-Гьян.

После матча главный тренер победителей Жозе Моуриньо заявил, что он пообещал купить игроку новые бутсы.

«Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему действительно нравятся, если он забьет. Они действительно дорогие, стоят 800 евро. Поэтому он подбежал ко мне после гола и сказал мне не забыть про свое обещание! Завтра утром первое, что я сделаю, это куплю ему бутсы.

Что меня больше всего впечатлило, так это его хладнокровие перед голом. Если он не фантастичен в плане техники, то у него действительно сильный характер. Сейчас молодые игроки думают, что знают все, но он скромный, и вы можете почувствовать, что он просто впитывает всю эту информацию от всех вокруг», - сказал Моуриньо.