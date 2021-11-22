Юрий МАКСИМОВ: «Мы – непредсказуемая команда»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов высказался после разгромной победы над «Мариуполем» (5:1) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

«Раньше «Ворскла» была рабочей командой. Сейчас немного появился ум. Пришли люди, которые на футбольном поле хотят думать и играть в футбол. Доволен.

Тилль - игрок сборной своей страны. Хочется, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Если бы сегодня забил бы третий, то нам было бы тяжело.

Но видите, мы хоть и ведем, играем в большинстве, но все равно пропускаем в свои ворота. Мы непредсказуемая команда», - подытожил Максимов.