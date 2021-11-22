Юрий МАКСИМОВ: «Мы – непредсказуемая команда»

Наставник «Ворсклы» – о разгромной победе над «Мариуполем»

  • 22.11.2021 03:59
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Юрий МАКСИМОВ: «Мы – непредсказуемая команда»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов высказался после разгромной победы над «Мариуполем» (5:1) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

«Раньше «Ворскла» была рабочей командой. Сейчас немного появился ум. Пришли люди, которые на футбольном поле хотят думать и играть в футбол. Доволен.

Тилль - игрок сборной своей страны. Хочется, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Если бы сегодня забил бы третий, то нам было бы тяжело.

Но видите, мы хоть и ведем, играем в большинстве, но все равно пропускаем в свои ворота. Мы непредсказуемая команда», - подытожил Максимов.

Источник — Футбол 1/2/3

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