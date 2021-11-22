Остап МАРКЕВИЧ: «Можно сказать, что была равная игра»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (1:5) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

«Моя команда не заслуживала на такой результат. Я не буду претендовать на истину. Можно сказать, что была равная игра.

«Ворскла» имеет в своем составе опытных исполнителей, которые решают вопросы. Им не нужны 2-3 попытки. Они с одного момента выжимают максимум. Это определяющий фактор. Единственное, мне понравилось, как моя команда вышла на второй тайм.

Первый тайм получился хорошим, несмотря на то, что пропустили. Будем разбираться, ведь совсем расклеились. «Ворскла» легко создавала», - сказал Маркевич.