Остап МАРКЕВИЧ: «Можно сказать, что была равная игра»

Наставник «Мариуполя» – о разгромном поражении от «Ворсклы»

  • 22.11.2021 01:39
  • 100 просмотров
  • 0 комментариев
Остап МАРКЕВИЧ: «Можно сказать, что была равная игра»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (1:5) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

«Моя команда не заслуживала на такой результат. Я не буду претендовать на истину. Можно сказать, что была равная игра.

«Ворскла» имеет в своем составе опытных исполнителей, которые решают вопросы. Им не нужны 2-3 попытки. Они с одного момента выжимают максимум. Это определяющий фактор. Единственное, мне понравилось, как моя команда вышла на второй тайм.

Первый тайм получился хорошим, несмотря на то, что пропустили. Будем разбираться, ведь совсем расклеились. «Ворскла» легко создавала», - сказал Маркевич.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности