ВИДЕО. Первый блин комом. Дружеское приветствие Шевченко и Моуриньо

«Дженоа» под руководством украинского тренера пропустило два мяча от «Ромы»

  • 21.11.2021 23:59
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ВИДЕО. Первый блин комом. Дружеское приветствие Шевченко и Моуриньо
© Twitter. Андрей Шевченко

В воскресенье, 21 ноября, состоялся поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Рома». Матч прошел в Генуе (Италия), на поле стадиона «Луиджи Феррарис».

Украинец Андрей Шевченко неудачно дебютирует на посту главного тренера команды из Генуи. Коллектив Жозе Моуриньо, несмотря на кризис в команде, сумел забить два гола хозяевам поля (2:0).

ВИДЕО. Первый блин комом. Дружеское приветствие Шевченко и Моуриньо

 

Источник — Sport.ua

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