В воскресенье, 21 ноября, состоялся поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Рома». Матч прошел в Генуе (Италия), на поле стадиона «Луиджи Феррарис».
Украинец Андрей Шевченко неудачно дебютирует на посту главного тренера команды из Генуи. Коллектив Жозе Моуриньо, несмотря на кризис в команде, сумел забить два гола хозяевам поля (2:0).
ВИДЕО. Первый блин комом. Дружеское приветствие Шевченко и Моуриньо
Источник — Sport.ua
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