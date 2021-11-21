Стало известно, почему Хулиан Альварес вряд ли перейдет в Шахтер

21-летний форвард «Ривер Плейта» Хулиан Альварес, который является объектом пристального интереса со стороны ряда европейских клубов, с высокой долей вероятности покинет Аргентину в зимнее трансферное окно.
Интерес к Альваресу среди прочих проявляет и вице-чемпион Украины «Шахтер», который готов заплатить за футболиста порядка 20 миллионов евро.
Впрочем, шансы «горняков» на успех в трансферной гонке за Альваресом видятся минимальными. Все из-за того, что сам форвард хочет покинуть «Ривер Плейт» только ради возможности поиграть в топ-клубе и топ-лиге.
Отметим, что среди претендентов на Хулиана Альвареса в прессе называются «Милан», «Ювентус», «Байер», «Тоттенхэм» и мадридский «Реал».
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