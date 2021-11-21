Стало известно, почему Хулиан Альварес вряд ли перейдет в Шахтер

Аргентинский талант хочет выступать в более сильной команде, чем вице-чемпион Украины

  • 21.11.2021 22:59
  • 1302 просмотра
  • 1 комментарий
Стало известно, почему Хулиан Альварес вряд ли перейдет в Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

21-летний форвард «Ривер Плейта» Хулиан Альварес, который является объектом пристального интереса со стороны ряда европейских клубов, с высокой долей вероятности покинет Аргентину в зимнее трансферное окно.

Интерес к Альваресу среди прочих проявляет и вице-чемпион Украины «Шахтер», который готов заплатить за футболиста порядка 20 миллионов евро.

Впрочем, шансы «горняков» на успех в трансферной гонке за Альваресом видятся минимальными. Все из-за того, что сам форвард хочет покинуть «Ривер Плейт» только ради возможности поиграть в топ-клубе и топ-лиге.

Отметим, что среди претендентов на Хулиана Альвареса в прессе называются «Милан», «Ювентус», «Байер», «Тоттенхэм» и мадридский «Реал».

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(8 голосов)

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Комментарии
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 21.11.2021 23:28
    +2
    Да Дзерби Альваресу : Ты должен сменить работу !
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