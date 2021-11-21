МАКСИМОВ: «Много игроков взяли для количества. Думаем, что с ними делать»

Разгромив в поединке 15-го тура УПЛ «Мариуполь» (5:1), «Ворскла» вышла на третье место в турнирной таблице.

О ситуации со Скляром и Рангелом: «У нас не такая большая скамейка запасных, но мы надеемся на тех ребят, которые у нас есть. Понятно, что чемпионат длинный и будут футболисты выпадать. У Скляра перелом, по Рангелу – будем надеяться, что он будет готов к следующей игре. Надеемся на тех запасных, которые выходят и помогают».

О замене Рангела на Пешича: «Рангел на данный момент незаменимый игрок. Он может и придержать мяч и забить».

О Владиславе Кулаче и Филиппе Будковском: «Кулача мы всегда готовы видеть. Этот футболист многое сделал для «Ворсклы». Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, ушел в хорошую команду… Что касается Будковского, то лично я его приглашал два раза, разговаривал с ним. Он говорил: «Да, да, да». Но принял такое решение… Смысл его звать, если он сразу не пошел».

Об усилении: «Не хочется ошибиться. Бацула уже подписан, Винсенте Тилль - тоже. Он сильно травмирован, уже третий месяц лечится. Может, на следующий сезон он будет готов. Будем точечные делать приобретения. Хотим, чтобы футболист сразу играл, а не брать для количества. Мы много пригласили игроков для количества. Знали, что так будет, но брали на всякий случай. Теперь думаем, что с ними делать», - сказал Максимов после матча с «Мариуполем».