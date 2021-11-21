Воронин высказал свое мнение о возможном матче сборных Украины и России

Бывший игрок сборной Украины предлагает подождать, какой соперник достанется

  • 21.11.2021 21:17
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Воронин высказал свое мнение о возможном матче сборных Украины и России
© Twitter. Андрей Воронин

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин ответил на вопрос по поводу выхода национальных команд Украины и России в плей-офф квалификации чемпионата мира 2022:

«Мое мнение насчет сборной России? Я никакого отношения к сборной России не имею.

Какие перспективы у сборной Украины в стыковых матчах? Мы вышли в стыки, хотя могли вообще не попасть. Будем ждать, какой соперник попадется.

Россия – Украина? Такой матч невозможен, какой смысл об этом говорить? Мы можем попасться только в полуфинале. Если такое будет, тогда и будем разговаривать».

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Источник — Sport24.ru

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