Воронин высказал свое мнение о возможном матче сборных Украины и России

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин ответил на вопрос по поводу выхода национальных команд Украины и России в плей-офф квалификации чемпионата мира 2022:

«Мое мнение насчет сборной России? Я никакого отношения к сборной России не имею.

Какие перспективы у сборной Украины в стыковых матчах? Мы вышли в стыки, хотя могли вообще не попасть. Будем ждать, какой соперник попадется.

Россия – Украина? Такой матч невозможен, какой смысл об этом говорить? Мы можем попасться только в полуфинале. Если такое будет, тогда и будем разговаривать».

Артем ФРАНКОВ: «Вокруг матча Украины и России будет много вони и драк»