19-й тур
Кремень
0 : 5
Кривбасс
21.11.2021, FT

Кривой Рог рвется в УПЛ. Кривбасс забил 5 голов и удерживает 2-ю позицию

21 ноября состоялись два поединка 19-го тура Первой лиги Украины

  • 21.11.2021 19:59
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Кривой Рог рвется в УПЛ. Кривбасс забил 5 голов и удерживает 2-ю позицию
© ФК Кривбасс Кривой Рог

В воскресенье, 21 ноября, состоялись два поединка 19-го тура Первой лиги Украины,

«Прикарпатье» в Ивано-Франковске проиграло киевской «Оболони» (0:2).

Криворожский «Кривбасс» с разгромным счетом 5:0 в гостях обыграл «Кремень» из Кременчуга и удерживает второе место, которое дает путевку в УПЛ.

Первая лига Украины

19-й тур, 21 ноября

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Оболонь» Киев – 0:2

Голы: Суханов, 53, Батальский, 61.

«Кремень» Кременчуг – «Кривбасс» Кривой Рог – 0:5

Голы: Щедрый, 17, Дебелко, 31, Головко, 34 (автогол), Хобленко, 74, 77 (пен).

Турнирная таблица

События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
74' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
35' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Александр Головко (Кремень).
31' ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
17' ГОЛ ! Мяч забил Артем Щедрый (Кривбасс).

Источник — Sport.ua

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