Кривой Рог рвется в УПЛ. Кривбасс забил 5 голов и удерживает 2-ю позицию

В воскресенье, 21 ноября, состоялись два поединка 19-го тура Первой лиги Украины,
«Прикарпатье» в Ивано-Франковске проиграло киевской «Оболони» (0:2).
Криворожский «Кривбасс» с разгромным счетом 5:0 в гостях обыграл «Кремень» из Кременчуга и удерживает второе место, которое дает путевку в УПЛ.
Первая лига Украины
19-й тур, 21 ноября
«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Оболонь» Киев – 0:2
Голы: Суханов, 53, Батальский, 61.
«Кремень» Кременчуг – «Кривбасс» Кривой Рог – 0:5
Голы: Щедрый, 17, Дебелко, 31, Головко, 34 (автогол), Хобленко, 74, 77 (пен).
Турнирная таблица
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Кривбасс).
|35'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Александр Головко (Кремень).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Щедрый (Кривбасс).
Источник — Sport.ua
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