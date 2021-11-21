ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на увольнение Сульшера

Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» уволило с поста главного тренера норвежца Уле Гуннара Сульшера. Клуб провел провальную серию матчей и занимает седьмую строчку в таблице Премьер-лиги.



Из семи последних игр Премьер-лиги манчестерский клуб, в составе которого много звезд мирового футбола, выиграл лишь одну и на 12 очков отстает от лидера дивизиона – лондонского «Челси».



В официальном заявлении на сайте клуба руководство «Манчестер Юнайтед» благодарит Сульшера за проделанную работу и уверяет, что он всегда будет занимать важное место в истории клуба – и как его бывший игрок, и как наставник.



Вашему вниманию реакция главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на увольнение Сульшера.