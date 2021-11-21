ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на увольнение Сульшера

Вашему вниманию реакция главного тренера «Манчестер Сити»

  • 21.11.2021 19:53
  • 3274 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на увольнение Сульшера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» уволило с поста главного тренера норвежца Уле Гуннара Сульшера. Клуб провел провальную серию матчей и занимает седьмую строчку в таблице Премьер-лиги.
 
Из семи последних игр Премьер-лиги манчестерский клуб, в составе которого много звезд мирового футбола, выиграл лишь одну и на 12 очков отстает от лидера дивизиона – лондонского «Челси».
 
В официальном заявлении на сайте клуба руководство «Манчестер Юнайтед» благодарит Сульшера за проделанную работу и уверяет, что он всегда будет занимать важное место в истории клуба – и как его бывший игрок, и как наставник.
 
Вашему вниманию реакция главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на увольнение Сульшера.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    trentreznor111
    trentreznor111, 21.11.2021 19:57 (изменен)
    +2
    странный заголовок.... в стиле этого сайта было бы написать: "Гвардиола едва не упал в обморок, когда услышал, что Сульшера уволили"
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