ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на увольнение Сульшера

Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» уволило с поста главного тренера норвежца Уле Гуннара Сульшера. Клуб провел провальную серию матчей и занимает седьмую строчку в таблице Премьер-лиги.
Из семи последних игр Премьер-лиги манчестерский клуб, в составе которого много звезд мирового футбола, выиграл лишь одну и на 12 очков отстает от лидера дивизиона – лондонского «Челси».
В официальном заявлении на сайте клуба руководство «Манчестер Юнайтед» благодарит Сульшера за проделанную работу и уверяет, что он всегда будет занимать важное место в истории клуба – и как его бывший игрок, и как наставник.
Вашему вниманию реакция главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на увольнение Сульшера.
Источник — Sport.ua
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